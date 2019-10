Jaroslava to na Silvestra prehnala s pitím: FOTO Zabila si manžela, háji sa, že na nôž sa nabodol sám

OPAVA – Na Silvestra sa pilo aj u manželov v Opave. No pár hodín pred polnocou, keď opitá žena v kuchyni krájala cibuľu, podišiel k nej manžel a čepeľ mu skončila v bruchu. Žena potom nôž opláchla, dala ho do príborníku a muža poslala do postele. Jeho život vyhasol v nemocnici.

Do roka 2019 zostávalo len pár hodín. Lenže Jaroslava to podľa manžela prehnala s pitím alkoholu. „Poškodený jej mal práve to popíjanie vyčítať. U obžalovanej to vyvolalo určitý odpor alebo zlosť,“ uviedol štátny zástupca David Bartoš. „Prišiel za mnou, keď som v kuchyni krájala cibuľu do tataráku. Urobil ku mne krok a nôž sa mu vrazil do brucha,“ vypovedala obžalovaná.

Tragédia sa stala v chatovej osade v Opave. Zdroj: Reprofoto/TnNova

Jaroslava sa postavila pred súd aj v utorok (15.10.). „Myslela som si, že má len prerazený špek na bruchu,“ povedala. Muž však utŕžil ranu hlbokú 12 centimetrov, čo svedčí o tom, že žena ho bodla veľkou silou. „Bohužiaľ mu spôsobila také zranenie, na ktoré poškodený po niekoľkých dňoch pobytu v nemocnici zomrel,“ pripomenul štátny zástupca. Podľa Bartoša sa pod tragédiu podpísal alkohol.

Obžalovaná Jaroslava. Zdroj: Reprofoto/TnNova

„To nie je ľútosť, to je bolesť,“ povedala na súde Jaroslava. Ako dodala, nôž potom opláchla a dala ho do príborníku. Následne manžela poslala do postele a na ranu mu prikladala obklady.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Žena podľa televízie Nova, ktorá o prípade informovala na svojom webe TN.cz, celý súd preplakala. Sudcovi dokonca ani nedokázala odpovedať na otázky. Za ťažké ublíženie na zdraví s následkom smrti jej hrozí šestnásť rokov väzenia. Televízia pripomína, že skutok môže byť prekvalifikovaný na vraždu. V takom prípade by Jaroslave hrozil o dva roky vyšší trest.