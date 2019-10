FOTO Tisícky ľudí sa zhromaždili v Berlíne: Demonštrovali proti antisemitizmu a násiliu

Demonštranti sa zhromaždili na námestí Bebelplatz v Berlíne v rámci hesla "Ani o centimeter: Smrť antisemitizmu a rasizmu" (Not even an inch: Death to anti-Semitism and racism). Polícia počet demonštrantov odhaduje na 6000 ľudí. Organizátor demonštrácie skupina Unteilbar (Nedeliteľní) uvádza viac 10.000 účastníkov. Hovorca organizácie povedal, že o 14.00 h sa mal uskutočniť protestný pochod.

Zdroj: SITA/Paul Zinken/dpa via AP

Ozbrojený pravicový extrémista Stephan Balliet sa v stredu pokúsil neúspešne preniknúť do synagógy v meste Halle v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Následne v okolí synagógy zastrelil dve osoby. Muža vo veku 27 rokov zadržali a umiestnili do vyšetrovacej väzby.

Zdroj: SITA/Paul Zinken/dpa via AP

Balliet sa priznal k útoku i k tomu, že konal z pravicovo-extrémistických a antisemitských pohnútok. Demonštrácie s účasťou niekoľkých tisícok ľudí sa v sobotu konali aj v ďalších mestách v krajine vrátane západonemeckého Marburgu a Hamburgu v severnej časti krajiny.