Šéf právneho výboru Brandner odchádza z funkcie: Nemecký parlament ho odvolal

Brandner (53), poslanec z východonemeckej spolkovej krajiny Durínsko, naposledy vyvolal rozruch svojou reakciou na udelenie Spolkového kríža za zásluhy rockovému spevákovi kritizujúcemu politiku AfD Udovi Lindenbergovi. Povedal, že ide o "tridsať strieborných", čím narážal na biblickú odmenu pre Judáša za zradu Ježiša. Právnik Brandner pobúril aj svojimi reakciami na teroristický útok v Halle, pri ktorom v októbri páchateľ s krajne pravicovými názormi zabil 40-ročnú ženu pred synagógou a 20-ročného muža v blízkej predajni kebabu.

Predtým sa pokúsil násilne vniknúť do synagógy, kde sa v tom čase nachádzalo 51 ľudí pripomínajúcich si najdôležitejší židovský sviatok Jom kipur. Poslanci žiadali Brandnera, aby sám odstúpil, ten to však odmietol. Následne ho odvolal právny výbor parlamentu so súhlasom všetkých frakcií s výnimkou AfD, uviedol predseda poslaneckého klubu konzervatívných strán CDU/CSU Jan-Marco Luczak.

Odvolanie Brandnera je podľa neho "jasný signál proti poburovaniu a podnecovaniu k nenávisti, čím sa tejto funkcii prinavráti úcta". Poslanec Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Florian Post na Twitteri napísal, že za odvolanie Brandnera hlasovalo 37 členov výboru, šesť bolo proti, uviedla agentúra AP. Od parlamentných volieb v roku 2017 je AfD treťou najväčšou frakciou v Spolkovom sneme a najväčšou opozičnou stranou.