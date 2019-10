Statočný Aba sa nevzdal: Rakúsko prehralo spor pred Európskym súdom pre ľudské práva

Rakúsko musí podľa denníka Kurier.at zaplatiť Abovi Lewitovi 648,48 eura za vecné škody, 5-tisíc eur za nehmotné škody a 6 832,85 eura za právne náklady plus vrátenie daní a úrokov. Aba Lewit je rakúsky občan, narodil sa v roku 1923 a žije vo Viedni. Je jedným z posledných preživších holokaustu.

V lete roku 2015 bol v pravicovo orientovanom časopise „Aula“ publikovaný článok, v ktorom boli oslobodení väzni z Mauthausenu označení ako „masoví vrahovia“, „zločinci“ a „mor“. V dôsledku toho sa viedlo trestné vyšetrovanie proti autorovi článku, bolo však postupne prerušené. Vo februári 2016 podľa súdu v Štrasburgu ten istý autor v „Aule“ informoval o ukončení trestného konania a doslovne zopakoval predmetné vyhlásenia. Pán Lewit spolu s deviatimi preživšími, ktorí boli všetci uväznení v koncentračných táboroch a prepustení v roku 1945, podal podľa zákona o médiách sťažnosť proti článku i proti autorovi vedeniu časopisu. Preživší holokaustu sa sťažovali na urážku na cti a ohováranie, aj keď v článku neboli menovaní. Krajský súd pre trestné veci v Grazi zamietol žiadosť z dôvodu, že skupina bývalých väzňov z Mauthausenu, ktorých oslobodili v roku 1945, zahŕňa až 20-tisíc ľudí a je príliš veľká na to, aby sa každý jednotlivý člen mohol osobne identifikovať na základe spomínaných vyhlásení. Okrem toho článok neobsahoval na rozdiel od prvého článku z roku 2015 žiadne urážky na cti.

Navrhovatelia vo svojom odvolaní tvrdili, že sú osobne identifikovateľní, pretože na jednej strane sa skupina oslobodených z Mauthausenu teraz skladá iba z tých pár preživších, a na druhej strane sú známi širokej verejnosti prostredníctvom svojho aktivizmu. Vyšší krajský súd v Grazi však odvolanie zamietol.

Lewitova právnička Maria Windhagerová prijala rozsudok s potešením a „nekonečne sa jej uľavilo, že Európsky súd pre ľudské práva vydal rozsudok veľmi rýchlo a jednomyseľne odsúdil Rakúsko v tejto skutočne neslávnej veci“. Poukázala na to, že sťažovateľovi bola tiež poskytnutá náhrada za nemajetkovú ujmu. „Ochrana trestného a mediálneho práva v tejto veci vďaka prokurátorovi z Grazu od začiatku úplne zlyhala,” uviedla Windhagerová. Aj dôvody odmietnutia právnej ochrany v procese mediálneho práva boli neprijateľné. „Konanie by nebolo možné bez odvážneho sťažovatela Abu Lewita, ktorý sa stal zástupcom v mene ostatných osôb zapojených do tohto prípadu, a bez organizačnej a finančnej podpory Zelených,“ uviedla.