Johnson hľadá spôsob, ako obísť zákon: Údajne rokuje s Maďarmi o vetovaní odkladu brexitu

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson sonduje, či by Maďarsko mohlo vetovať prípadnú žiadosť o odklad termínu brexitu. Uviedol to v sobotu britský denník The Daily Telegraph, ktorý je blízky Johnsonovej Konzervatívnej strane.

Podľa novín sa vo štvrtok separátne stretli traja členovia britskej vlády so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjartóom. Denník v tejto súvislosti citoval nemenovaného ministra Johnsonovej vlády, podľa ktorého je veto "jedinou cestou", ako zabrániť ďalšiemu odkladu termínu brexitu stanoveného na 31. tohto roku.

Premiér by chcel týmto spôsobom obísť zákon, ktorý mu nariaďuje požiadať o odklad brexitu, ak nedosiahne novú dohodu s EÚ o podmienkach odchodu. Zdroje z EÚ v piatok večer potvrdili, že poprední britskí ministri kontaktovali maďarskú vládu, od ktorej požadujú záruky, že by vetovala prípadnú žiadosť o odklad brexitu. Prípadný ďalší odklad tohto termínu by muselo schváliť všetkých ostatných 27 členských krajín EÚ.

Britský parlament prijal začiatkom septembra takzvaný Bennov zákon, na základe ktorého musí premiér do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Johnson však napriek tomu opakovane sľubuje, že Británia EÚ opustí 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej. Ak by však prípade nedosiahnutia dohody nepožiadal o odklad brexitu, porušil by spomínaný novoprijatý zákon. Túto dilemu by podľa The Daily Telegraphu mohlo pomôcť Johnsonovi vyriešiť práve Maďarsko. Johnson by tak mohol v súlade so zákonom požiadať o odklad, ktorý by však napokon zmarilo potenciálne maďarské veto.

Podobné úvahy sa objavili už v septembri. Budapešť vtedy na ne reagovala uistením, že sa v otázke brexitu neodchýli od spoločnej línie Európskej únie. Naposledy svoj prísľub, že k brexitu dôjde 31. októbra, zopakoval Johnson v piatok. "Nová dohoda alebo žiadna dohoda. Ale žiaden odklad," napísal na Twitteri. Urobil tak niekoľko hodín po tom, ako vyšlo najavo, že britský premiér sa v dokumentoch predložených škótskemu súdu písomne zaručil, že ak sa mu do 19. októbra nepodarí uzavrieť dohodu s EÚ, požiada v súlade o zákonom o odklad brexitu.