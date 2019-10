Jakutský šaman sa vydal pešo do Mosky, chcel vyhnať Putina: Podľa právnikov nie je duševne zdravý

Alexander Gabyšev

Zdroj: YouTube/Александр Габышев Шаман

MOSKVA - Jakutský šaman Alexander Gabyšev, ktorý sa pred časom vydal pešo do Moskvy, aby "vyhnal" prezidenta Vladimira Putina, nie je dostatočne duševne spôsobilý na to, aby mohol predstúpiť pred súd. Oznámili to vo štvrtok jeho právni zástupcovia, ktorých citovala agentúra AFP.