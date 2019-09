V Rakúsku sa konali predčasné parlamentné voľby: Podľa odhadov vyhrala Kurzova strana ÖVP

VIEDEŇ - V predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku zvíťazila Rakúska ľudová strana (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza so ziskom 37 percent hlasov. Vyplýva to z prvého exit pollu, ktorý pre spravodajskú televíziu OE24 vypracoval inštitút verejnej mienky Research Affairs.

Predbežné výsledky potvrdzujú aj údaje inštitútu ARGE, ktorý zverejnila agentúra APA. Kurzova ÖVP si podľa neho oproti parlamentným voľbám z roku 2017 polepšila o 5,7 percentuálneho bodu a dosiahla 37,2 percenta hlasov. V Národnej rade by tak získala 70 mandátov. Víťazstvu ÖVP zrejme pomohli aj škandály súvisiace s financovaním Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) - niekdajšieho koaličného partnera ÖVP -, komentovala predbežné výsledky APA.

Na druhom mieste skončila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ), ktorej predsedá Pamela Rendiová-Wagnerová. Ako uviedla stanica ORF citujúc údaje inštitútu SORA, SPÖ získala 22 percent hlasov, čo predstavuje pokles o 4,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2017. Ide pritom o najhorší volebný výsledok SPÖ v dejinách. Generálny manažér SPÖ Thomas Drozda však uviedol, že jeho strana napriek porážke koaličné rozhovory "určite neodmietne".

Krajne pravicová FPÖ získala podľa inštitútu Research Affairs len 17 percent hlasov voličov, čo je o 9 percentuálnych bodov menej než pred dvoma rokmi. Podľa údajov SORA dosiahla FPÖ len 16 percent. Pokles voličských hlasov FPÖ zrejme súvisí aj s aférou okolo videa natočeného tajne na ostrove Ibiza, v ktorom jej bývalý šéf Heinz-Christian Strache pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. Strache v tejto videonahrávke údajnej príbuznej jedného ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k úspechu.

Veľký úspech zaznamenali Zelení (14,3 percenta podľa údajov SORA), ktorým sa v predošlých parlamentných voľbách štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti prekročiť nepodarilo (v roku 2017 získali 3,8 percenta hlasov). Liberálna strana NEOS dosiahla 7,4 percenta. Strana Jetzt - Liste Pilz (1,8 percenta) by sa podľa údajov SORA do parlamentu nedostala.

Zo 180 kresiel v parlamente by podľa údajov inštitútu SORA 71 získala ÖVP, nasledovala by SPÖ so 41 kreslami, FPÖ s počtom 30 kresiel, Zelení s 27 a strana NEOS so 14 poslaneckými kreslami. Ako uvádza webový portál televízie OE24, väčšinovú koalíciu by tak mohli vytvoriť dvojice ÖVP-FPÖ, ÖVP-SPÖ či ÖVP-Zelení. Možná je i trojkoalícia ÖVP-Zelení-NEOS.

Inštitút Research Affairs vyspovedal medzi 07.00 h - 13.00 h dovedna 700 voličov po tom, ako odovzdali svoj hlas. Z toho 200 ľudí odpovedalo telefonicky. Volebná účasť dosiahla podľa SORA 76,7 percenta. Spravodajská televízia OE24 však uviedla, že volieb sa zúčastnilo až 80 percent oprávnených voličov.