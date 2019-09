Britská vláda potvrdila zastavenie činnosti parlamentu: Kráľovnin podpis vylučuje brexit bez dohody

Premiér Johnson predtým uviedol, že zákonodarcov pošle domov v priebehu tohto týždňa. Johnson koncom augusta oznámil, že chce na päť týždňov prerušiť rokovania parlamentu. Tento krok mu odobrila aj kráľovná Alžbeta II..

Schôdzu tak prerušili iba niekoľko dní po tom, ako sa poslanci po letnej prestávke vrátili do práce a zároveň len niekoľko týždňov pred termínom brexitu, ktorým je 31. október. Podľa Johnsonových politických oponentov sa chce premiér vyhnúť parlamentnej kontrole pred plánovaných brexitom.

Britská kráľovná podpísala zákon vyľučujúci brexit bez dohody

Britská kráľovná Alžbeta II. podpísala v pondelok návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že sa obe strany do konca októbra nedohodnú. Oznámil to predseda Snemovne lordov. Panovníčkiným podpisom nadobudol zákon platnosť, uviedla spravodajská televízia Sky News.

Kráľovná Alžbeta II. Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

Návrh zákona minulý týždeň schválili Dolná snemovňa britského parlamentu i Snemovňa lordov. Premiéra Borisa Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to Johnson do stanoveného termínu (19. októbra) neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Johnson však trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, s čím nesúhlasí ani opozícia, ani časť poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany.

Predseda Dolnej snemovne Bercow odstúpi najneskôr 31. októbra

Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow v pondelok vyhlásil, že najneskôr 31. októbra odstúpi zo svojej funkcie. Svoj post zastával od júna 2009. Informovala o tom televízia Sky News.

John Bercow Zdroj: SITA/AP Photo/David Vincent, Pool

Bercow tiež povedal, že ak poslanci v pondelok zahlasujú za návrh premiéra Borisa Johnsona, aby sa predčasné voľby konali 15. októbra, odstúpi okamžite. Ak Dolná snemovňa predčasné voľby neodhlasuje, zostane vo funkcii do 31. októbra, čo je aktuálny termín odchodu Británie z Európskej únie.

Bercow, ktorý bol pred svojím zvolením za predsedu parlamentu členom Konzervatívnej strany, sa v emotívne ladenom prejave poďakoval za spoluprácu najmä opozičným poslancom, ktorí jeho reč odmenili potleskom. "Ste veľmi, veľmi šľachetná partia. Želám svojmu nástupcovi veľa šťastia pri obrane práv jednotlivých poslancov a parlamentu ako ustanovizne," povedal Bercow.