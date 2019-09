VIDEO Mohutný výbuch v Belgicku: Hlásia zranených, niekoľko osôb uviazlo pod troskami budov

Tamojší hasičský zbor na Twitteri oznámil, že spod trosiek dosiaľ zachránili dve osoby a snažia sa o záchranu tretej. Jedna zo zachránených osôb je údajne zranená vážne, informovala belgická tlačová agentúra Belga. Antverpská polícia oznámila, že s hľadaním uviaznutých osôb jej pomáhajú pátracie psy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

K výbuchu došlo vo štvrti Wilrijk ležiacej južne od centra mesta približne o 12.20 h SELČ. Polícia dosiaľ nevie, čo explóziu zapríčinilo. Starosta Antverp Bart de Wever však medzičasom na Twitteri napísal, že štvrťou otriasol "hrozný výbuch plynu". Miestne médiá informovali, že pri výbuchu sa zrútili tri budovy. Polícia zase na Twitteri zverejnila video z miesta zachytávajúce radovú zástavbu domov so zborenou časťou.

In Wilrijk is een zware explosie gebeurd. De ravage is enorm: minstens 3 huizen zijn volledig verwoest. Volgens de brandweer liggen er verschillende mensen onder het puin. Bekijk hier de eerste beelden van de plek. Volg alle updates via onze liveblog: https://t.co/z2uxFmmSc6 pic.twitter.com/foMysPk6PQ