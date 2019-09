Pellegrini uhradí náklady speváckemu zboru, ktorý uviazol v Tokiu

Keďže náklady na ubytovanie dosiahli výšku 18.000 eur, Pellegrini sa rozhodol, že suma bude uhradená z jeho rezervy. Zastupiteľský orgán SR v Tokiu zabezpečil Slovákom stravu aj ubytovanie, aby nemuseli prespávať v letiskovej hale.

"O spevácky zbor Cantica Nova je už postarané najlepšie, ako to v danej chvíli bolo možné. Vzhľadom na to, že ide o 37 mladých ľudí vo veku 15 až 18 rokov a ďalších šesť členov sprievodu, je dôležité dostať ich čo najskôr domov na Slovensko," uviedol tlačový odbor. Zbor by mal na Slovensko priletieť vo štvrtok (12. 9.). Zastupiteľský úrad SR vo Viedni vyrokoval so spoločnosťou Austrian Airlines poskytnutie náhradnej prepravy.