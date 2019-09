Diana zúfalo prosila o pomoc, všetci ju ignorovali: VIDEO Syna nakoniec porodila sama, hodiny pekla

Žena bola umiestnená do cely v pokročilom štádiu tehotenstva po tom, čo bola odsúdená za krádež identity. Ako informuje americká televízna stanica KDVR, napriek tomu, že Diana o svojich bolestiach informovala väzenský personál až osemkrát, nikto na jej prosby nereagoval.

Na videu je vidieť, ako so silnými kontrakciami kráča po cele, ako volá o pomoc a ako dozorcovi hovorí, že jej praskla plodová voda.

„Bolesť bola neznesiteľná,“ spomína na pôrod, ktorý trval asi päť hodín a ktorým si prešla úplne sama. Väzenský personál jej totiž neprivolal ani lekára, ani záchranku. Prišla k nej len zdravotná sestra, ktorá jej len podala absorpčné podložky. „Oveľa viac ma však bolí fakt, že to nikoho nezaujímalo,“ doplnila Sanchezová.

Jej právna zástupkyňa Mari Newmanová podotkla, že považuje za škandalózne, že rodičke nebola privolaná záchranka.

Zdroj: FB/Congressmember Karen Bass ​

Sanchezová po traumatizujúcej udalosti zažalovala mesto Denver, jeho zdravotný systém a ďalších šesť osôb.

Úrady už jej prípad vyšetrili. Hovorca polície pre KDVR povedal, že nikto z nich nepochybil. „Pracovníci sa v rámci možností správali prijateľne a podľa zodpovedajúcich postupov. Aby sa niečo podobné nezopakovalo, úrad denverského šerifa zmenil svoje postupy, aby zaistil, že väzenkyne v akomkoľvek stupni tehotenstva budú prevezené do nemocnice,“ uviedol.

Sanchezová to ale nehodlá nechať tak. „Mal to byť najkrajší deň jej života, no namiesto toho to bol teror, zažila veľkú bolesť a poníženie, ktoré jej spôsobilo neutíchajúcu emočnú traumu,“ píše sa v žalobe.

Diana v rozhovore pre televíziu zdôraznila, že okrem synovho života bol ohrozený aj ten jej. „Keď som sa dostala do nemocnice, bolo mi povedané, že som mohla vykrvácať,“ dodala. Jej právna zástupkyňa na záver skonštatovala, že výsledok vyšetrovania je ukážkou toho, čo všetko je na systéme zle.