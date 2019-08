Prezidenti Peru a Kolumbie chcú zvolať mimoriadny summit: Dôvodom sú požiare v Amazónii

Prezident Peru Martín Vizcarra a jeho kolumbijský náprotivok Iván Duque vyzvali, aby sa stretnutie konalo už 6. septembra v Kolumbii s cieľom "spojiť sily" v otázke ochrany dažďového pralesa. Uviedli to v spoločnom vyhlásení počas bilaterálnych rokovaní v meste Pucallpa na severe Peru. "Prezidenti si uvedomujú potrebu spolupráce, ako predpokladu pre ochranu a udržateľný rozvoj amazonského regiónu, ktorý predstavuje najdôležitejší ekosystém z hľadiska odolnosti (našej) planéty," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

Cieľom summitu by malo byť "založenie paktu, ktorý by zachoval, rozvíjal a udržateľným spôsobom využíval" amazonský prales takým spôsobom, aby z toho mali úžitok aj miestne komunity. Prezidenti priamo nespomenuli, ktoré ďalšie krajiny by sa mali na summite zúčastniť, avšak miesto jeho konania v kolumbijskom meste Leticia pri hraniciach Peru, Kolumbie a Brazílie podľa AFP napovedá, že pozvánku by mal dostať aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro.