Bizarný prípad v rakúskych Alpách: Kravy pri krčme zabili turistku, farmár dostal mastnú pokutu

Turistka (†45) šla podľa rakúskeho denníka Kurier.at so svojím psom v júli 2014 po turistickej trase, keď na ňu zvieratá zaútočili. Podľa polície stádo kráv pravdepodobne rozrušil ženin pes. Útok sa skončil tragicky, kravy ženu ušliapali na smrť. Vdovec a syn obete potom podali žalobu o náhradu škody. Navrhovatelia tvrdili, že smrteľnej nehode by sa dalo ľahko zabrániť jednoduchým plotom na pastvine. Farmár bol počas uplynulej zimy odsúdený na zaplatenie jednorazového odškodného 132 832,63 eur a mesačnú splátku pre vdovca vo výške 1 215,50 eur, synovi 47 500 eur a mesačnú splátku vo výške 352,50 eur. Súd uznal, že oblasť, v ktorej došlo k útoku, mala byť oddelená plotom. Vyšší krajský súd v Innsbrucku však rozsudok proti farmárovi čiastočne zvrátil. Advokát farmára Ewald Jenewein však nie je ani so zmeneným rozsudkom spokojný. Oznámil, že požiada o mimoriadnu revíziu na Najvyššom súde. „Je to krok správnym smerom, rozsudok však podľa môjho názoru neprispieva k právnej istote. Môj klient nie je spokojný, zodpovednosť za tragédiu zostala na ňom.“ Zdroj: TASR/Milan Kapusta Finančný nárok vyplývajúci z prvého rozsudku sa však znížil, pretože vyšší súd uznal polovicu viny turistke. Farmár by teraz mal zaplatiť pozostalým okolo 78-tisíc eur bolestného vrátane úrokov a mesačné splátky vo výške približne 780 eur.

O revíziu chce požiadať aj obhajca pozostalých po usmrtenej žene Michael Hirm. „V každom prípade bol tento rozsudok na 90 percent výhodou pre môjho klienta,“ hovorí. „Fakty sú teraz právne preukázané." "Farmár vedel o zvýšenej agresivite svojich zvierat,“ uviedol Wigbert Zimmermann, podpredseda Najvyššieho súdu na tlačovej konferencii o rozsudku o kravách v Innsbrucku. „Nehoda sa stala v blízkosti krčmy. V tejto „oblasti s hustou premávkou“ by bolo oplotenie pre poľnohospodára rozumné,“ hovorí Zimmermann. Náklady – 200 eur za materiál a dva pracovné dni – by boli pomerne nízke. Opatrenie by sa netýkalo pasenia.V tomto špecifickom prípade, ako povedal Zimmermann, turistka mala vedieť, že kravy s mladými predstavujú pre psa nebezpečenstvo. A teda aj pre majiteľa psa. Zdroj: Getty Images Na riziko ju tiež upozornila výstražná značka. V závislosti od toho, kde sa nachádzali, turistka kravy neobchádzala, ale okolo nich prešla vo vzdialenosti iba jeden až dva metre. Okrem toho sa žena nedívala na zvieratá. Skutočnosť, že si psa vôdzkou priviazala k sebe a nemohla teda zviera včas pustiť, tiež poukazuje na jej spoluvinu.

Po rozhodnutí o odškodnení vtedajšia vláda zaviedla zmenu zákona pre väčšiu právnu istotu v oblasti pasienkov a lúk. Aj v prípade majiteľov spoločenských zvierat by mala existovať podstatne väčšia právna istota, ak poľnohospodári dodržiavajú národné normy. Okrem toho boli vydané pravidlá správania sa. Poučujú alpských návštevníkov, aby sa vyhli kontaktu s pasúcimi sa zvieratami. Osobitne by sa malo zabrániť stretnutiu kráv s teľcami a psov. Psy by sa mali držať aj na krátkej vôdzke a v prípade útoku by mali byť ihneď pustené z vôdzky. Trasa tiež nesmie prechádzať cez pasienky, blokuje pasenie sa hospodárskych zvierat. Mala by ich obísť v najväčšej možnej vzdialenosti. Oplotenie musí byť udržiavané a brány uzavreté. Ak kravy prejavujú znaky nepokoja – napríklad zdvíhanie a spúšťanie hláv alebo údery kopytami – treba pastvinu rýchlo opustiť.