Hrôza na dne mora: Český potápač v Chorvátsku našiel štyri roky nezvestného kolegu!

ZÁHREB – Skúmal morské dno v Chorvátsku, keď zrazu narazil na niečo, čo pripomínalo ľudské telo. David Haderka (37) z Prahy to považoval za maketu, atrakciu pre potápačov. Až do chvíle, keď ho predvolali na políciu…

Ako uvádza český denník Blesk, desivý nález urobil Haderka s kamarátom Václavom Vozábom (32) vlastne náhodou. Z kempu Sveta Marina na chorvátskej Istrii sa 6. júna 2017 vydali preskúmať dno asi v hĺbke 50 metrov. Zhruba 150 metrov od brehu zbadali postavu ležiacu na dne. „Napadlo mi, že to bude asi nejaká z potápačských figurín a atráp, ktorými sa české lomy iba hemžia a v Chorvátsku sú obľúbené tiež,“ povedal. Siluetu porastenú morskými rastlinami natočil na video a tešil sa, že vieryhodne vyzerajúcimi zábermi napáli pár kamarátov.

Záznam zverejnil na facebooku. „Ani vo sne by som si nedokázal predstaviť, že by to mohol byť človek, pretože 52 metrov je síce veľká hĺbka, ale technickí potápači ju navštevujú úplne bežne,“ hovorí Haderka. Na príspevok zabudol až do marca 2018. „Zavolala si ma polícia, aby som podal vysvetlenie k videu,“ pokračuje. Tam sa tiež dozvedel, že sa v Chorvátsku na tomto mieste v roku 2013 stratil poľský potápač Adam W., ktorý mal vtedy 47 rokov. A David Haderka zrejme našiel jeho telo! Policajtom preto popísal, kde zhruba ležalo, a nakreslil i mapu. „Vysvetlenie k predmetnej veci bolo 23. marca 2018 zaslané cestou Interpolu Záhreb chorvátskej strane,“ uviedol hovorca českého policajného prezídia David Schön. Haderka vtedy dúfal, že nebohého čo najrýchlejšie vyzdvihnú a jeho rodina nájde pokoj.

Zdroj: FB/D. H.

Hoci však českí policajti poslali chorvátskym kolegom údaje o polohe tela už vlani v marci, kdeď sa Haderka vlani v júni do Chorvátska vrátil, dozvedel sa od miestnych, že nebohého stále nikto nenašiel. Preto sa ho vydal opäť hľadať na vlastnú päsť. Dlho sa to jemu ani jeho kamarátom zo skupiny Priatelia hlbín nedarilo.

„Objavil som ho až pri dvanástom ponore,“ popisuje. Nameral návratový kurz a pre identifikáciu aj nové video. Všetko potom oznámil miestnej polícii. Uplynuli ďalšie mesiace a až minulý utorok, takmer šesť rokov potom, čo muž zmizol, jeho telo z hlbín vyzdvihli. David Haderka nemal z celej veci dobrý pocit. Keď sa vlani dozvedel, že chorvátski potápači telo nešťastníka i napriek podrobným informáciám stále neobjavili, chcel si aspoň uctiť kolegovu pamiatku. „Dostal som nápad, že tam dáme kríž. Už to pre mňa začalo byť osobné,“ vysvetľuje Haderka. Dúfal, že kríž možno pomôže v orientácii pri pátraní.

​ Zdroj: FB/D. H.

Vlani v novembri Haderka v kempe náhodou stretol priateľa zosnulého muža. „Povedal mi, že ani manželka mŕtveho a jeho dve malé dcéry vôbec nevedia, že sa pravdepodobne našiel,“ krútil hlavou. Cez tohto muža sa skontaktoval i s rodinou nezvestného. „Jeho žena mi povedala, že už takmer šesť rokov čaká, aby ho mohla pochovať,“ doplnil Haderka.