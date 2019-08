Škandál v Chorvátsku: FOTO Luxusná jachta českého boháča vypustila do mora fekálie

O nevídané fiasko sa postarala jedna z jácht, ktorá kotvila v jednom z chorvátskych prístavov. Na sociálnej sieti sa objavili fotografie rozzúrených miestnych ľudí, ktorí si všimli, ako z plavidla unikajú splašky. Znečistený Jadran pritom nie je nič nové a ľudí už trápi dlhšiu dobu. Kúpanie sa v takejto vode potom spôsobuje kožné problémy a aj infekcie.

Fotografia jachty, ktorá sa objavila na Facebooku Zdroj: Facebook/A. Ž.

Poplach na sociálnej sieti

Fotografie sa objavili v skupine Volim Komižu na sociálnej sieti Facebook. „Námorná turistika bez kontroly a bez sankcií v priamom prenose. Jachta LizMary vypúšťa výkaly v prístave Komiža o 22:30,“ píše jeden z ľudí, ktorí do skupiny tieto fotografie poslali. "Najhoršie na tom celom je, že sa stále deje a nikto s tým nič neurobí," píše sa v komentároch pod príspevkom. Tohtoročná sezóny sa totiž vôbec nemôže chváliť stopercentnými podmienkami v oblasti hygieny v Jadranskom mori.

Zdroj: Facebook

Lode, ktoré v týchto oblastiach kotvia často do mora vypúšťajú svoje splašky a tým znečisťujú vodu ako takú. Alarmujúca situácia sa týka hlavne malých prístavov, kde neprebiehajú časté kontroly. Nebezpečenstvo tak potom vyplýva hlavne aj pre deti, ktoré sa v lete kúpu veľmi často. O týchto skutočnostiach písal aj zahraničný portál Zadarskilist.hr a dodáva, že prípady kožných infekcií sa množia práve kvôli uniknutým fekáliám v mori.

Jachtu vlastní český zbohatlík

Na prípad si podrobnejšie posvietil server Morski.hr. Ten prišiel na to, že spomínaná jachta LizMary má hodnotu takmer tri a pol milióna eur a patrí nemenovanému českému boháčovi. O nepríjemný prípad sa začala už zaujímať aj starostka Tonka Ivčevič. „Je to neprijateľné! Budeme sa brániť všetkými možnými spôsobmi, aby sa toto už nedialo. Vzhľadom na to, že sa to stalo v námornej oblasti, my ako mesto ani naša obecná polícia nemáme žiadnu právomoc, ale včera v noci som poslala oznámenie koncesionárovi a prístavnému magistrátu,“ dodala nahnevaná starostka.