Surovec mlátil fenku priamo na ulici: FOTO Za brutálne zaobchádzanie mu hrozí len pokuta

Na záberoch, ktoré zverejnil český Blesk vidno, ako chlap zdvihol fenku zo zeme, šklbal ňou vo vzduchu a odhodil. Keď za ním poslušne cupitala, ešte sa na ňu zahnal tak, že fenka sa od strachu prikrčila k zemi.

Surový mladík vraj v Jáchymove nemá dobrú povesť a na fenku mal byť hrubý pre to, že niečo zjedla na zemi. Policajti, ktorí na miesto prišli, mu fenku okamžite odobrali a umiestnili do do Záchrannej a odchytovej služby. Peter Prokeš, ktorý ju prevádzkuje, vyhľadal pôvodnú majiteľku, ktorej sa fenka pred mesiacom stratila.

Bez zranení, len s pokutou​

Meggi, ako sa fenka volá, ostáva zatiaľ v záchrannej stanici. Majiteľka ju navštívila, no zatiaľ nie je jasné, či sa k nej vráti, pretože stále prebieha vyšetrovanie. Prípad je totiž stále zatiaľ v štádiu priestupku proti zákonu na ochranu zvierat proti týraniu.

Keďźe Meggi neutrpela žiadne zranenia, nemôže byť vznesené obvinenie z týrania zvierat. "Pracovník odchytovej stanice zaistil predbežné veterunárne vyšetrenie, aby sa zistilo, či pes nemá zranenia, ktoré by si vyžadovali okamžité odborné vyšetrenie. Povedali nám, že je v poriadku," povedala pre Blesk policajná hovorkyňa Eva Valtová.

V najbližších dňoch ju má ešte vyšetriť pracovník krajskej veterinárnej správy. "Je to kvôli zaisteniu napríklad starších zranení, ktoré by nasvedčovali tomu, že fenka bola týraná," dodala hovorkyňa. V prípade, ak by sa takéto zranenia našli, skutok by mohol byť prekvalifikovaný.