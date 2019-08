Žena sa vydala za piráta: Sex s ním mi spôsobil hnisavé vredy, chcel ma zabiť!

Známa osôbka Amanda z mestečka Downpatrick neďaleko Belfastu v Severnom Írsku sa objavila v britskej televíznej relácii This Morning, aby celkom vážne prehovorila o svojom bizarnom manželstve s mŕtvym haitským korzárom menom Jack.

Amanda, inak aj milovníčka zvierat, si prišla sadnúť na pohovku naproti známym moderátorom Eamonnovi Holmesovi a Ruth Langsfordovej. Zverila sa divákom, že s Jackom musela ukončiť spolužitie, pretože ich vzťah bol príliš intenzívny a začal ovplyvňovať jej zdravie. Údajne sa veľmi zhoršilo len pár mesiacov po tom, čo sa vzali.

​

Teaqueová tiež tvrdila, že sa milenec duch pokúsil zabiť ju tým, že na ňu zoslal sepsu. Začala mať nejaké veľmi divné zdravotné ťažkosti. Vtedy si uvedomila, že jej manžel je "energetický upír". "[Duchovia] potrebujú zdroj energie a on mi sal krv. Keď som sa však s Jackom prestala sexuálne stýkať, hnisavé rany sa začali zlepšovať. A povedala by som, že to boli doslova najlepšie tri týždne môjho života, keď sme sa vzali. V jednu noc po svadbe priateľov sme Jack a ja skončili v posteli. Hneď nasledujúci deň sa hnisavý vred vrátil, akoby z pomsty," povedala.

Amanda musela ísť na operáciu. V narkóze videla množstvo červených zástav. “A po operácii som vedela, že to bol on. Minulý rok som preto podstúpila exorcistický zákrok. Som skutočne hrdá na to, že sa mi podarilo znovu získať svoj život späť."

Zdroj: Facebook A. T.

Očakávala, že ju verejnosť bude za jej zvláštny život obdivovať. Namiesto toho utrpela útok na sociálnych sieťach. Jeden užívateľ ju uzemnil: „Hráš tu na nás, s akou láskou sa staráš o zvieratá, ale v skutočnosti si chorá, zatrpknutá, šibnutá. Potrebuješ pomoc." Ďalší sa opýtal: „Prečo táto žena nie je na uzavretom oddelení?“ Iný spomenul jej manžela: „Pravdepodobne mal strach zo svojho posmrtného života, keď ju videl v tejto parochni“. Medzi najnebezpečnejšie komentáre patrila zmienka o smrti Amandinho syna Thomasa, ktorý zomrel v roku 2010 vo veku troch mesiacov náhlou nevysvetlenou smrťou. Odporný komentár znel: „To dieťa, ktoré zomrelo, malo vlastne šťastie.“

​ Zdroj: Facebook A. T.

„Nemám problémy s ľuďmi, ktorí nesúhlasia s mojím príbehom, alebo mu neveria, ani s dobrým vtipom,“ povedala Amanda. „Ale ak ide o osobné útoky, ktoré dokonca zasahujú do mojej práce aktivistky za práva zvierat a premietajú sa aj do činov a udalostí, ktoré manažujem, musím to zastaviť.“