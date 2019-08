Pakistan tvrdí, že nastal čas, aby Trump začal sprostredkovať dialóg o Kašmíre

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Foto / Evan Vucci

ISLAMABAD - Napätie medzi Indiou a Pakistanom v súvislosti s regiónom Kašmír má potenciál na to, aby sa z neho rozvinula oblastná kríza. Zároveň je ten správny čas na to, aby americký prezident Donald Trump začal vystupovať ako sprostredkovateľ riešenia tohto problému. Vyhlásil to v nedeľu pakistanský premiér Imrán Chán, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.