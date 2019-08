Nočná mora v Grécku: Srbskí turisti sú postrachom domácich aj cestoviek... neuveríte prečo!

ATÉNY – Každý si dovolenku predstavuje inak. Chorváti s úškrnom sledujú, ako si k nim českí turisti nosia na dovolenku vlastný chlieb, paštéty a plechovky piva, ale to, čo si vozia srbskí turisti do Grécka, je neuveriteľné. Autobusy musia po ich nájazdoch meniť pneumatiky!

Grécke cestovné agentúry majú čo robiť najmä na začiatku a na konci sezóny, pretože pobyty sú vtedy lacnejšie a turisti zo Srbska húfne putujú do Grécka. Podľa novín Vecernje Novosti po prvých dvoch cestách na polostrov Chalkidiki museli niektoré agentúry vymeniť pneumatiky na autobusoch. Dôvod je ten, že niektorí turisti so sebou vezú štyri kufre plné jedla a pohárov, pretože sa v prenajatom apartmáne v Grécku pripravujú – na zimu! Varia tam marhuľový džem, kečup a štipľavé omáčky.

Zdroj: Getty Images

Úloha makedónskych obchodníkov, ktorí zásobujú srbských turistov vreckami papriky, je v projekte zimnej prípravy nesmierne dôležitá. Tento rok, ale aj po niekoľko predchádzajúcich sa v novinách píše najmä o tzv. paradajkových turistoch zo Srbska, na ktorých sa Gréci právom sťažujú, pretože po pobyte srbských turistov ostane v bytoch úplný chliev. Hostia, ktorí prídu do apartmánu po Srboch, nedokážu izby poriadne vyvetrať a sťažujú sa agentúram.

“Paradajkoví turisti” sú najväčšou nočnou morou Grécka i cestovných kancelárií zo susedných krajín. Túto prezývku dostali preto, že sa bez hanby vydávajú na cestu s vrecami paradajok a mletej papriky, aby si v Grécku uvarili zásoby na zimu – ako odhaľujú ich motívy. Všetko je to o šetrení.

Zdroj: Getty Images “Spotrebúvajú elektrickú energiu v bytoch v Grécku, nie v ich vlastných. A september je ich čas. Každú sezónu nám agenti rozprávajú ten istý príbeh: Nahnevaní majitelia apartmánov nám volajú, aby sme im vysvetlili, koho sme im to vlastne nasťahovali do bytu. Z tohto dôvodu musíme pravidelne informovať všetkých cestujúcich, že nemajú kúriť, lebo v byte nie je zima. Pravda, oni varia. Stále sa vyskytujú také prípady,” hovorí agentka istej cestovky.

Že to je pravda, potvrdzujú aj slová vodičov autobusov. “Keď som sa im pri ceste do Srbska snažil pomôcť pri nakladaní kufrov do autobusu, bol som prekvapený, keď som si uvedomil, aké ťažké sú ich kufre. Skutočne ich nevládali udvihnúť. Pýtal som sa ich, čo je vnútri, a najčastejšou odpoveďou bolo, že poháre,” povedal vodič autobusu pre denník Blic.