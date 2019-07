Pochod LGBT v Poľsku mal trpkú príchuť: Násilie futbalových chuligánov, útočili aj na policajtov

Približne 800 zástancov práv lesieb, gejov, bisexuálnych či transrodových ľudí pochodovalo mestom s dúhovými vlajkami a transparentmi s heslami ako "Láska nie je hriech". Výtržníci v ultranacionalistických tričkách hádzali kamene, petardy a fľaše do pochodujúcich, ako aj do policajtov, ktorí mali zaisťovať bezpečnosť.

First LGBT Pride in #Poland's #Bialystok met with massive counter-protest pic.twitter.com/KnsMXceH12