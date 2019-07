Kúsok od Slovenska sa objavili toxické húsenice: Ak sa ich dotknete, hrozí vám aj smrť

JUŽNÁ MORAVA - Pre človeka predstavuje nebezpečenstvo, alergika môže aj zabiť. Reč je o toxickej húsenici, ktorá aktuálne terorizuje susedné Česko. Avšak po tom, čo sa objavila aj na južnej Morave, nie je vylúčené, že s ňou budeme mať do činenia aj na Slovensku.

O nebezpečných húseniciach, ktoré sa objavili blízko slovenských hraníc a prenášajú sa i vetrom, informovala česká televízia Nova na svojom webe TN.cz.

Telo tejto húsenice je pokryté tisíckami chĺpkov obsahujúcich proteín, ktorý môže zapríčiniť kožné vyrážky, bolesti v hrdle, ťažkosti s dýchaním a tiež problémy s očami, ojedinele môže prísť až k uduseniu.

Pozrite si, ako vyzerajú húsenice priadkovčeka dubového (thaumetopoea processionea).

Tieto húsenice, z ktorých sa vyvinú mole priadkovčeka dubového (thaumetopoea processionea), sa od začiatku júla masovo šíria cez Nemecko, Belgicko a Holandsko. Teraz sa usadzujú na juhu Moravy, čo je už blízko slovenských hraníc. Húsenice priadkovčeka sa najčastejšie vyskytujú na duboch.

Zdroj: YouTube/Flatterman Island

Výskyt toxického hmyzu bol v Česku zaznamenaný najmä v okresoch Hodonín a Znojmo.

Ľudia by tieto húsenice nemali vôbec chytať, no ak je to nutné, potom jedine v ochranných rukaviciach. Keďže zvyknú napádať aj ovocné stromy, záhradkári môžu použiť univerzálny postrek proti škodcom, ktorý je na húsenice veľmi účinný.