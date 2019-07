Kapitánka chce previezť pol milióna migrantov do Európy: Za krízu v Afrike môže koloniálna politika

Nemeckú kapitánku v súčasnosti v Taliansku vyšetrujú pre porušenie zákazu vplávať do výsostných vôd s africkými migrantmi. Teraz sa pre vyhrážky na sociálnych sieťach ukrýva na tajnom mieste, vo štvrtok by sa však mala vrátiť na Sicíliu na výsluch. Migrantov, ktorí uviazli v Líbyi, musí podľa nej Európa „ihneď dostať do bezpečnej krajiny“. „Počúvame o pol milióne ľudí, ktorí sú v moci prevádzačov či v utečeneckých táboroch. Musíme ich odtiaľ dostať. Musíme im ihneď pomôcť bezpečne preplávať do Európy,“ dodala.

Rozhovor nemeckým novinám Bild poskytla Racketeová na bližšie neurčenom mieste v Alpách. V líbyjských utečeneckých táboroch podľa 31-ročnej kapitánky panujú podmienky podobné tým v nacistických koncentračných táboroch, líbyjská pobrežná stráž sa podľa nej podieľa na obchodovaní s ľuďmi.

Zástupcovia Organizácie spojených národov opakovane upozorňujú, že v líbyjských utečeneckých táboroch panujú katastrofálne podmienky. Chýba jedlo, pitie i toalety. Podľa niektorých správ migrantov v táboroch dokonca trýznia a zneužívajú. Podmienky panujúce teraz v Afrike i aktuálne mocenské pomery na kontinente sú totiž podľa nej výsledkom pôsobenia Nemecka a ďalších európskych štátov „v koloniálnych časoch“.

Okrem prijímania utečencov by mala Európa podľa nemeckej kapitánky viac úsilia vynakladať aj na boj proti klimatickým zmenám, aby tak zabránila problémom, ktoré podľa nej Afričanov k úteku z domoviny nútia. „Emisie oxidu uhličitého musíme dostať na nulu,“ uviedla.

Racketeovú zadržala talianska polícia 29. júna, keď napriek zákazu miestnych úradov vplávala s loďou Sea-Watch 3 do talianskych vôd. Viezla 40 afrických migrantov. „Konali sme podľa práva, o tom som presvedčená,“ povedala v rozhovore s Bildom. Kapitánku v Taliansku držali od konca júna v domácom väzení, súd ju však 2. júla prepustil. Od tých čias sa skrýva. Naďalej však čelí podozreniu, že napomáhala ilegálnej migrácii. Vo štvrtok by mala doraziť na odložený výsluch do sicílskeho mesta Agrigento.