Krásna Rita (26) prežila desivý útok: Manžel ju donútil kľaknúť si, rozohnal sa sekerou a... strašné!

MOSKVA – Rita bola pôvabná a sexi aj po druhom pôrode, milovala svojho manžela a dvoch synčekov. Ale jej muž strašne žiarlil. Rozhodol sa ju za jej krásu potrestať. V decembri 2017 psychopat Dimitrij Gračev (27) nasilu vtisol do auta svoju manželku Margaritu Ritu Gračevovú (26) a odviezol ju do lesa.

V lese ju donútil kľaknúť si. Bol presvedčený, že má milenca a keď to nechcela priznať, spáchal čosi hrozné. Odsekol jej obe ruky v zápästí.

Rite v nemocnici ľavú ruku prišili, no pre porušené nervy má len obmedzenú pohyblivosť. Druhá ruka bola príliš ťažko poškodená. Lekári ju nahradili bionickou protézou, pre ktorú malí synovia prezývajú Ritu „mama transformer“. Pôvabná mladá žena je však odhodlaná znovu vyzerať sexi. Získala si obdivovateľov po celom svete za „inšpiratívny“ spôsob, akým po brutálnom útoku prebudovala svoj život. Zdroj: Facebook R. G.

Na facebooku zverejnila svoje nové fotografie a svojim priaznivcom na sociálnych sieťach položila otázku: V čom je skrytá príťažlivosť? „Hneď po tragédii z 11. decembra 2017 sa mi zdalo, a niekedy si to ešte myslím, že už nie som atraktívna. Predtým som bola dievča bez chyby. Zmenila som sa však na dievča bez rúk – a mám veľa jaziev na ľavej ruke a nohe. Aby som bola úprimná, nenaučila som sa prijať sama seba. Niekedy som veľmi rozrušená a nahnevaná, že moja ľavá ruka vyzerá tučnučká, modrá a zjazvená. A čierna protéza sa naozaj nehodí k modrým šatám… A keď nosím krátku sukňu, mám na nohe štyri viditeľné veľké jazvy. Ale príťažlivosť nie je len vzhľad, dĺžka nôh a vlasov. Je to niečo hlbšie, niečo vnútri."

Získala tisíce lajkov za jej príspevky na Instagram a ruské sociálne médium VK. Na svojom profile sa predstavuje: „Mama transformer, dvaja synovia a mačka. Všetko je vo vašich rukách, aj keď máte len jednu.“ Zdroj: Facebook R. G.

Dimitrij bol po procese odsúdený na 14 rokov väzenia. S uväzneným manželom sa Rita rozvádza, žije sama a priznala: „Nevzdávam sa súkromného života, ale teraz mám trochu iné priority.“ Margarita sa naučila potápať sa a ako uviedla: „Chcem skočiť s padákom, ale doteraz som to neurobila.“ Píše tiež knihu o domácom násilí – na základe vlastných skúseností – spolu so svojou mamou novinárkou. „Dúfam, že dievča, ktoré má tyranského manžela, si to prečíta a opustí ho.“ Na jej fotografie reagovalo na facebooku množstvo ľudí. „Si taká pekná, úprimne ťa obdivujem.“ – „Výborne, Rita! Želám ti veľa šťastia v živote! “

Gračeva uznala sudkyňa Irina Pantela vinným z ohrozenia jeho manželky vraždou, únosom a vážnou fyzickou ujmou. Ešte predtým bol zbavený práv na výchovu svojich detí. Chladne rozpovedal súdu hrozné detaily. Ritu na mieste činu vytiahol z auta, ruky jej zviazal lanom, potom ju prinútil, aby si kľakla. Priznal, že jeho strašne vydesená manželka kričala a prosila ho, aby ju nesťal.

„Keď som jej odsekol ruky, ani sa nesnažila utiecť. Iba spadla. Vtiahol som ju do auta. V tej chvíli nemohla chodiť ani sa plaziť. Jej zápästia tam zostali ležať na zemi, keď som ju ťahal k autu. Oči mala otvorené, ale či bola pri vedomí, to neviem. Vtisol som ju do auta. Vedel som od začiatku, že ju vezmem do nemocnice. Rozhodol som sa tak deň predtým. V nemocnici som prešiel vrátnicou a kričal, že ju treba vybrať z auta. Pomáhal som ju položiť na vozík.“ Rita si spomína, že Gračev bol úplne pokojný, keď jej odtínal ruky. „Bohužiaľ, veľmi som pociťovala všetku bolesť. Túžila som zamdlieť. Stále som premýšľala, prečo som nezamdlela?... Keď zodvihol sekeru, zavrela som oči, nedívala som sa... ako mi odsekol ruky.“

„Nijaký rozsudok mi nevráti ruky,“ povedala po súdnom procese s jej manželom, kde Dimitrij neprejavil nijaké výčitky svedomia. „Ani nijaká dĺžka trestu. Budem s tým musieť žiť po zvyšok môjho života.“ Margarita poprela, že by bola Dimitrijovi neverná.