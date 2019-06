Pohroma! 26 spojov z japonských rýchlovlakov museli zrušiť pre tento slizký dôvod

TOKIO – Zrušenie či oneskorenie desiatok vlakových spojov mal na svedomí slimák, ktorý vliezol do elektrického železničného zariadenia na juhojaponskom ostrove Kjúšú. Neverili by ste, ako sa mu to podarilo.

Slimák spôsobil skrat v rozvodoch a následný výpadok prúdu postihol 12-tisíc cestujúcich. Zoškvareného vinníka našli podľa denníka iDnes až po niekoľkých týždňoch. V Japonsku, ktoré je známe efektivitou presných dopravných systémov, spôsobil slimák chaos. Železničná spoločnosť JR-Kjúšú, ktorá je hlavným dopravcom v oblasti a prevádzkuje aj rýchlovlaky šinkanzen, musela zrušiť 26 spojov a ďalšie vypraviť s meškaním. Zdroj: SITA/Kyodo News via AP Zamestnanci JR-Kjúšú zúfalo pátrali po vinníkovi a hovorca firmy po niekoľkých týždňoch oznámil, že našli zariadenie rozvodnej siete pri koľajniciach, ktoré výpadok zapríčinilo.

„Vysledovali sme zariadenie zodpovedné za výpadok prúdu… Spočiatku sme si mysleli, že to, čo je vnútri, je chrobák, ale ukázalo sa, že to bol mŕtvy slimák,“ citoval hovorcu denník The Japan Times.

Podľa denníka sa slimák upiekol, keď svojou prítomnosťou zariadenie zoskratoval. Hovorca prípad označil za sporadický. „Často máme problémy s vysokou zverou, ktorá sa zráža s vlakmi, ale nie so slimákmi,“ doplnil. Firma uviedla, že skontrolovala podobné zariadenia v oblasti a nezistila, že by nejaký slimák prenikol aj do nich.