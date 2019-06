Pásmo Gazy vypálilo raketu na Izrael, okamžitá odveta: Nálet na základne Hamas

Izraelská polícia uviedla, že budova ješivy bola poškodená, pretože dostala priamy zásah. Bývalý izraelský minister obrany Amir Perec, ktorý žije v Sderote, pre agentúru AFP povedal, že v čase útoku bola škola prázdna, keďže jej žiaci sa vrátili k svojim rodinám, aby s nimi od piatkového večera slávili deň odpočinku a modlitby — šabat.

"Ak by raketu vypálili o niekoľko hodín skôr, bola by to tragédia," uviedol Perec v rozhovore pre izraelský rozhlas. K incidentu v Sderote došlo krátko po tom, ako izraelské vojenské lietadlá bombardovali v južnej časti pásma Gazy podzemné bunkre hnutia Hamas. Išlo o odvetu za vypálenie rakety z palestínskeho územia, prvý takýto útok voči Izraelu od mája, keď v danej oblasti došlo k dva dni trvajúcej eskalácii násilia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov

Izrael okrem toho v stredu večer až do odvolania zakázal vstup do rybolovnej zóny vyhradenej pre palestínskych rybárov. Stalo sa tak v reakcii na to, že z palestínskeho územia boli smerom do Izraela vypustené ďalšie zápalné balóny a šarkany, ktoré po dopade na zem podpaľujú lesné porasty alebo úrodu. Hovorca izraelských hasičov informoval, že len v utorok bolo takto v Izraeli spôsobených sedem lesných požiarov.

Ako poznamenala agentúra AFP, izraelský úrad pri ministerstve obrany, ktorý koordinuje aktivity Izraela na palestínskych územiach (COGAT), predtým zredukoval palestínsku rybolovnú zónu z desiatich na šesť námorných míľ od palestínskeho pobrežia. Minulý týždeň pritom hranicu rybolovnej zóny posunul z 15 námorných míľ na desať.

Izraelská armáda v piatok oznámila, že považuje hnutie Hamas za zodpovedné za všetky nepriateľské akty prichádzajúce z pásma Gazy a zamerané voči Izraelu. Od roku 2008 Hamas a Izrael proti sebe bojovali v troch ozbrojených konfliktoch. Existujú obavy, že s blížiacim sa termínom predčasných parlamentných volieb v Izraeli (17. septembra) sa situácia v danej oblasti bude ešte viac vyostrovať, konštatovala agentúra AFP.