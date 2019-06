Ohavný čin, z ktorého vám bude do plaču: Muž ubil na smrť dvojmesačné bábätko

Obvinený prišiel do domu pozrieť dieťa, pričom obvinil ženu, že tam mala iného muža a následne ju začal biť. Napokon zasiahla sestra matky, ktorá videla, že dieťaťu tečie z úst krv. Priviezla ho do nemocnice, kde však večer zomrelo. Evans sa vyšetrovateľom priznal, že niekoľkými ranami zasiahol matku aj dieťa.

HEARTBREAKING: Two-month-old Jaquerrion Dancer died after being hit by a man inside a home near 28th and Chambers. I'll share how the community is coming together to help the family mourning his loss tonight at 10 @CBS58 pic.twitter.com/2WTyxTVIas