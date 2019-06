FOTO Obrovské demonštrácie v Hongkongu: Milión ľudí odmieta zásadnú zmenu v trestnom zákone

HONGKONG - SViac ako milión účastníkov mal v Hongkongu v nedeľu masový protest proti zmenám v trestnom zákone, ktoré by umožňovali vydať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu do Číny. S odvolaním sa na organizátorov podujatia o tom informovala agentúra AFP s tým, že ide o najväčšiu demonštráciu od odovzdania mesta Číne.

Polícia odhaduje, že pôjde o doposiaľ najväčší masový protest za uplynulých 15 rokov. Na pokojný priebeh demonštrácie dohliada vyše 2000 policajtov. Organizátori odhadujú, že sa im do ulíc podarí dostať viac než pol milióna ľudí.

Údaj o počte účastníkov protestu, z ktorých mnohí nesú žlté dáždniky pripomínajúce masové protesty za demokraciu z roku 2014, ešte úrady nezverejnili. Na leteckých záberoch z miesta demonštrácie, ktorá sa začala popoludní miestneho času v parku Victoria, vidno doslova more ľudí kráčať centrom Hongkongu.

Zmena zákona, ktorej prijatie hrozí koncom júna, by uľahčila posielanie osôb podozrivých zo zločinov do pevninskej Číny, kde by mohli čeliť nejasným obvineniam a nespravodlivým súdnym procesom.

Obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie vyjadrili znepokojenie nad navrhovanými zmenami, ktoré podľa nich poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.

"Na dnešnom pochode je milión a 30.000 ľudí," povedal organizátor akcie davom zhromaždeným pred budovou zákonodarného zboru. Informácia vyvolala medzi prítomnými nadšené reakcie a potlesk. Hongkonská polícia naopak udáva, že na pochode bolo súčasne maximálne 240.000 účastníkov.