Protestujúci dosiahli svoje: Hongkong odložil schvaľovanie zákona o extradícii

Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung

HONGKONG - Hongkonská vláda odložila na neurčito schvaľovanie navrhovaného zákona o extradícii, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Vyhlásila to v sobotu na tlačovej konferencii šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová, ktorú citovala agentúra AFP.