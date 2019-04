VIDEO Na Ukrajine je vymaľované: Porošenko schytal poriadny debakel, novou hlavou štátu je Zelenskyj

KYJEV - Na Ukrajine sa v nedeľu začalo druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa stretli úradujúci prezident Petro Porošensko a jeho vyzývateľ, komik Volodymyr Zelenskyj. Volebné miestnosti na Ukrajine boli sprístupnené od 07.00 h SELČ. Oficiálne výsledky by mali byť známe v noci na pondelok. Právo odovzdať hlas niektorému z dvojice kandidátov malo približne 30 miliónov Ukrajincov.

Komik Volodymyr Zelenskyj sa pravdepodobne stal novým prezidentom Ukrajiny. Podľa exit pollu, ktorý zverejnili v jeho štábe po zatvorení volebných miestností v nedeľu večer, získal vo voľbách viac než 73 percent hlasov. Druhý finalista volieb, úradujúca hlava štátu Petro Porošenko, nedostal ani 25 percent hlasov. Zvyšné hlasy boli neplatné.

Nový prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zelenskyj v reakcii na predbežné odhady poďakoval voličom za podporu a sľúbil im, že ich dôveru nesklame."Keďže zatiaľ nie som prezidentom, môžem hovoriť len ako obyčajný Ukrajinec. Nech sa na nás pozrie celý bývalý Sovietsky zväz a nech vidí, že všetko je možné," povedal 41-ročný rodák z Kryvého Rihu vo svojej kyjevskej volebnej centrále.

VIDEO Prvé slová nového ukrajinského prezidenta

Politická kariéra komika Zelenského, ktorý je úplným nováčikom v politike, sa nápadne ponáša na jeho rolu v televíznom seriáli Služobník národa, kde sa hlavná postava, bežný učiteľ, znenazdajky stane prezidentom. Zelenskyj podľa prvotných správ zvíťazil vo všetkých oblastiach Ukrajiny.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Porošenko priznal prehru

Ukrajinský prezident Petro Porošenko po zverejnení odhadovaných výsledkov prezidentských volieb priznal svoju prehru. Vyhlásil ale, že napriek neúspechu z politiky neodíde. Vyzval svojich stúpencov, aby sa nikdy nevzdali.

"Priatelia, ste najlepší," odkázal svojim podporovateľom. "Drahí členovia tímu, spoluobčania, novinári, nikdy sa nevzdávajte. Nikdy, nikdy, nikdy," dodal, aby zdôraznil svoj zámer neodísť napriek neúspechu z politickej scény."Budúci mesiac opustím úrad hlavy štátu, tak rozhodli Ukrajinci. Ich rozhodnutie prijímam. Ale rozhodne chcem zdôrazniť, že politiku neopúšťam," vyhlásil.

Petro Porošenko Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Volebný priebeh, Zelenskyj porušil zákon

Horúci favorit dnešného druhého kola prezidentských volieb na Ukrajine, politický nováčik a herec Volodymyr Zelenskyj pri dnešnom hlasovaní porušil zákon, keď novinárom ukázal vlastný hlasovací lístok s "krížikom" pri svojom mene. S uchádzačom o najvyššiu funkciu spísali policajti protokol o priestupku, pochválil sa vzápätí Zelenského štáb na dôkaz, že za nového prezidenta budú pravidlá a zákony platiť pre všetkých a pre každého.

Zelenskyj počas volebného aktu Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghirda

"Nový prezident - nové pravidlá. Všetci musíme dodržiavať zákony! Zelenskému odovzdali protokol o priestupku za to, že ukázal hlasovací lístok," ohlásila hovorkyňa štábu na facebooku. Sám kandidát podľa denníka Ukrajinská pravda pred policajtmi priznal, že podľahol výzvam novinárov, ktorí ho žiadali, aby im ukázal svoj hlasovací lístok, skôr ako ho vhodí do urny. Policajt potom konštatoval, že v takom prípade musí spísať protokol. "Dobre. Porušil som zákon. A zákon je zákon," dodal Zelenskyj.

VIDEO Atmosféra vo volebnom štábe kandidáta na prezidenta Volodymyra Zelenského

Súčasný prezident Petro Porošenko prišiel k volebnej urne v sprievode svojej rodiny. Vyzval Ukrajincov voliť rozumom, aby zachovali vlasť a národnú stratégiu. Poznamenal tiež, že pred hlasovaním zašiel na bohoslužby, a pripomenul svoj podiel na získaní nezávislosti ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.

V kampani bolo priveľa špiny

Jedni vravia, že úradujúci ukrajinský prezident Petro Porošenko urobil pre Ukrajinu za uplynulých päť rokov veľa dobrého, iní ho zas kritizujú za nesplnené predvolebné sľuby a chcú ho vymeniť za "mladého ambiciózneho lídra", komika Volodymyra Zelenského. Takéto protichodné názory mali v nedeľu Ukrajinci pristupujúci k volebným urnám v druhom kole prezidentských volieb.

Tridsiatnička Kateryna z Kyjeva hlasovala za súčasnú hlavu štátu. "Treba urobiť nejaké zmeny, aby sa nám žilo lepšie, ale nemyslím si, že toto dokáže zabezpečiť šoumen. Mnohí hlasujú za nováčika iba preto, lebo sú proti súčasnému prezidentovi. Ľudia sa navzájom urážajú, hádajú sa... Ťažko zistiť, kde je pravda a kde kto iba vylieva špinu," vravela znechutene.

Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky

Dodala, že za Porošenka sa viaceré veci postupne menili k lepšiemu, ale ľudia by chceli všetko hneď a bez vlastnej námahy. "Tunajší ľudia si zvykli sedieť so založenými rukami a čakať, že pracovať za nich bude niekto iný," dodala.

Dôchodkyňa Ľudmyla ocenila, že Porošenko vydobyl pre Ukrajinu v Carihrade tomos – dekrét o autokefálii pre ukrajinskú pravoslávnu cirkev – a zasadil sa o pozdvihnutie statusu ukrajinského jazyka. "Vojna prinútila prezidenta a dobrovoľníkov, aby oživili armádu, ktorú predchádzajúci prezidenti znivočili," zdôraznila staršia volička energicky a pochválila Porošenka za to, že zabezpečil bezvízový styk s Európskou úniou a za úsilie dostať Ukrajinu do NATO.

Voliči počas druhého kola prezidentských volieb Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Pri Zelenskom sa rozohnila, že počas piatkovej predvolebnej diskusie na štadióne Olimpijskyj hovoril o "povstalcoch" z Donecka a Luhanska a tým ich podľa nej – a tiež podľa Porošenka – legitimizoval. "Toto by mal Ukrajincom vysvetliť," súhlasila s Porošenkom. "Po Majdane sa životná úroveň zhoršila ... Teraz balansujeme nad priepasťou a obávam sa, že pán Zelenskyj nás do nej stiahne," dodala.

Nesplnené predvolebné sľuby

Mladá podnikateľka Oksana to vidí opačne. Kritizuje Porošenka za nesplnené predvolebné sľuby. "Za posledných päť rokov sa situácia v krajine výrazne zhoršila, krajina je vo vojne, dane sa zvýšili, stúpli aj ceny za verejné služby, pritom platy a dôchodky sú mizerné," vyhŕkla Oksana. Od Zelenského si sľubuje aj ukončenie konfliktu na východe Ukrajiny.

Administratívna pracovníčka Lena sa síce hlasovať nechystá, ale viac sa jej pozdáva Zelenskyj. Za Porošenka podľa nej rástli ceny oveľa rýchlejšie než príjmy občanov. "A to ani predtým neboli vysoké," zdôraznila.

Volodymyr Zelenskij Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghirda

"Porošenko síce vybavil bezvízový styk s EÚ, ale je otázne, či je to takto naozaj lepšie pre Ukrajinu," povedala skepticky. Vysvetlila, že bezvízový styk viac než Ukrajine pomohol podnikateľom v susedných krajinách. Tí teraz ľahšie obsadzujú pracovné miesta, ktoré domáci ľudia nechceli. "A tiež neviem, či to prospeje ekonomikám týchto krajín, lebo neviem, či tých Ukrajincov vždy zamestnávajú oficiálne," dodala.

Jasný favorit

Štyridsaťjedenročný Zelenskyj svoju kandidatúru oznámil krátko pred začiatkom roka 2019. Tento herec a riaditeľ filmových štúdií Kvartal 95 podľa agentúry AFP chce, aby sa Londýn a Washington zapojili do mierových rozhovorov ohľadom ukončenia vojnu so separatistami a takisto má v pláne pokračovať v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Kritici tvrdia, že jeho program je hmlistý a krajina, ktorá je vo vojne, by nemala riskovať a zvoliť si politického nováčika. Takisto upozorňujú aj na jeho spojenie s oligarchom Ihorom Kolomojským.

Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Úradujúci prezident Petro Porošenko sa stal víťazom predčasných prezidentských volieb v máji 2014, keď nahradil vo funkcií hlavy štátu Viktora Janukovyča. Kandidatúru v tohoročných voľbách oznámil v januári 2019. Jeden z najbohatších ľudí na Ukrajine, získal svoj majetok aj vďaka podnikaniu v Rusku, kde má jeho čokoládové impérium Roshen viaceré výrobné závody. Jeho podporovatelia mu podľa AFP pripisujú zásluhy za prebudovanie ukrajinskej armády, vznik nezávislej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine a bezvízový styk pre Ukrajincov v krajinách EÚ.

Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghirda

Kritici Porošenkovi vyčítajú, že počas piatich rokov urobil len veľmi málo v boji proti korupcii, v oblasti zvyšovania životného štandardu a v konflikte s Ruskom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny. V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) — sa tak stretávajú v nedeľňajšom druhom kole.