Skvelá správa z Francúzska: Katedrála Notre-Dame je stabilizovaná

"Už nehrozí, že by steny budovy mohli spadnúť," povedal hovorca hasičov Gabriel Plus pre agentúru Associated Press (AP) s tým, že hasičom sa podarilo ochladiť steny a trosky strechy, ktoré sa zrútili dovnútra katedrály. "Je zázrak, že katedrála stále stojí a že všetky artefakty boli zachránené," uviedol.

Rektor katedrály Patrick Chauvet predtým povedal, že za rýchlo sa šíriacim požiarom z pondelkového večera mohla byť "počítačová porucha", ktorej presný charakter však neobjasnil. "Môžeme zistiť, čo sa stalo, za dva alebo tri mesiace," povedal na stretnutí miestnych podnikateľov. Vyšetrovatelia parížskej polície vo štvrtok uviedli, že najpravdepodobnejšou príčinou požiaru bol elektrický skrat.

Noviny Le Parisien priniesli správu, podľa ktorej mohla počítačová porucha zle nasmerovať hasičov reagujúcich na prvotný požiarny poplach. Denník bez uvedenia zdrojov napísal, že vyšetrovatelia tiež preverujú, či požiar nesúvisel s dočasnými výťahmi používanými pri renovácii, ktorá na katedrále prebiehala. Chauvet povedal, že požiarne hlásiče sú umiestnené po celej budove, ktorú označil za "dobre chránenú".

Katolícki veriaci sa v piatok zhromaždili na modlitbách krížovej cesty neďaleko katedrály, zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stretol s predstaviteľmi Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá ponúkla technickú pomoc s rekonštrukciou. Príspevky na obnovu katedrály Notre-Dame z celého sveta už presiahli miliardu dolárov, dodáva AP.