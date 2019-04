Rozsiahly lesný požiar v Južnej Kórei: Jedna obeť, veľká evakuácia a 120 zničených domov

SOKČCHO - Lesný požiar v horskej oblasti v Južnej Kórei zabil jedného človeka a zničil 120 domov. Oheň sa začal šíriť vo štvrtok v noci v oblasti Kosong, odkiaľ evakuovali 2400 ľudí. Z mesta Sokčcho utieklo do bezpečia 1250 osôb.

Podľa tamojších úradov oheň zabil 60-ročného muža a sedemdesiatnička zomrela po tom, ako ju na ceste zasiahlo zrkadlo, ktoré zhodil silný vietor. Tamojšie médiá zverejnili fotografie, na ktorých je vidieť aj zhorené autobusy či ľudí, ktorých evakuovali do telocviční.

Situácia si tiež vyžiadala dočasné uzatvorenie diaľnice a meškania vlakov. Podľa zástupcu hasičov je zranených jedenásť osôb. V oblasti Kosong zhorelo približne 250 hektárov lesa. Hasičom sa do piatkového rána podarilo dostať pod kontrolu veľkú časť požiaru. Do nočnej akcie sa zapojilo zhruba 800 hasičov, ktorým však komplikoval úsilie silný vietor. V piatok vyšlú do boja s ohňom 20 helikoptér a 5600 hasičov.