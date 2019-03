Nepríjemné prekvapenie pre cestujúcich po prílete: Vitajte v... Kde to sme?

Podľa British Airways môže za chybu spoločnosť WDL Aviation, ktorá údajne dala pilotovi nesprávny letový plán. Tým istým letovým plánom sa riadili aj pracovníci strediska letovej kontroly, ktorí si tiež nevšimli nič nezvyčajné. Spoločnosť WDL Aviation oznámila, že kauzu vyšetrí, a uznala, že "v každom prípade ide o nešťastný omyl". Lietadlo nakoniec v Edinburghu natankovalo palivo a opätovne vzlietlo - tentoraz už naozaj do Düsseldorfu.

I have fallen asleep, missed my stop and woken up at the end of the district line before. This morning I never expected to wake up from my Dusseldorf bound flight...in Edinburgh! @British_Airways #BritishAirways #BA3271