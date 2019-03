Hrozné VIDEO z bytu, kde živorilo 5-ročné dievčatko: FOTO Šokujúca obhajoba matky a slová susedov

Moskovskej polícii sa naskytol srdcervúci pohľad. Po prijatí oznámenia objavila v byte v ruskej metropole 5-ročnú zanedbanú a polonahú Lyubov. Dievčatko odeté iba v tričku a s čiapkou na hlave nevedelo rozprávať, vydávalo len škreky a neovládalo ani bežné sociálne návyky. Žilo až po krk v špine, medzi švábmi a odpadkami.

Stav bytu bol v takom hrôzostrašnom stave, že muži zákona museli mať obleky na chemickú ochranu. Matka dieťaťa bola údajne preč už niekoľko dní. Lyubov, ktorej meno v preklade znamená "Láska", bola nájdená dehydratovaná a s náhrdelníkom vrasteným do mäsa.

Podľa zahraničných médií len čo jej záchranári ponúkli vodu, vypila jej dva litre. „Plakala. Nebolo tam nijaké jedlo. Všade boli samé šváby,“ píše sa v policajnej správe s tým, že mala "zjavné príznaky anorexie". Lekár Ismail Osmanov, ktorý sa o malú pacientku teraz stará, povedal, že hoci nemá nijakú psychologickú poruchu, nedokáže vysloviť jednotlivé slabiky. „Vie ukázať na svoje oči, nos a ústa. Nie je ale naučená spať v posteli,“ zhrnul. „Zaspí len schúlená na stoličke. Až potom ju môžu doktori preniesť na lôžko. Nevie, ako sa používa vidlička či lyžica. Nikdy nevidela ovocie. Keď sme jej ponúkli mandarínku, dlho na ňu hľadela. Následne ju ochutnala a usmiala sa,“ doplnil.

Keď sa jej matka Irina Garaščenkovová vrátila, polícia ju zadržala na základe podozrenia z pokusu o vraždu. V prípade dokázania viny jej hrozí až 15 rokov basy.

Žena, ktorá má vyštudovanú univerzitu, sa spoza mreží obhajuje tým, že je terčom zinscenovanej provokácie, pretože svoje dieťa vychováva v dobrých podmienkach. „To nie je pravda. Netuším, čo sa v byte udialo. Vyšetrovatelia mi povedali, že som hnala dcéru k samovražde, že som ju mlátila,“ sťažuje sa Irina.

„Isteže ju milujem, nikdy by som ju neopustila. Ja by som tiež rada vedela, čo sa v byte stalo. Ale nepustili ma tam a nedovolili, aby som ju videla. Zadržali ma v blízkosti,“ pokračuje obvinená matka s tým, že Lyubov nechodí do škôlky preto, lebo ju vychováva sama. „Vie komunikovať. Bojím sa o ňu ako každá mama. Je to moje dieťa a chcem vidieť, ako na mňa bude reagovať. Budem za ňu bojovať,“ dodala.

Susedia sú v šoku

Podľa svedectva susedov si Irina pred piatimi rokmi priniesla domov bábätko, no neskôr im oznámila, že sa oňho stará babička. Žena sa vraj dobre obliekala a zvykla zametať spoločné priestory bytového domu. Taktiež o sebe tvrdila, že má "profesionálnu prácu". Jej manžel bol údajne deportovaný na Ukrajinu. Mužov zákona do bytu privolal jeden zo susedov, lebo sa z neho ozýval "zúfalý plač dievčaťa".