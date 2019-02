Krehká kráska plnila v americkej armáde zásadnú úlohu: Shannon ukazovala, koho treba zlikvidovať

NEW YORK - Američanka Shannon Kentová pracovala v armáde na pozícii "dešifrovacej techničky", čo vo väčšine ľudí evokuje sedenie za stolom a neustále ťukanie do počítača. V skutočnosti však väčšinu svojho profesionálneho života trávila oblečená v nepriestrelnej veste vyzbrojená puškou a s ďalšou pištoľou priviazanou k stehnu počas operácií NAVY SEAL a iných elitných skupín. Bola tou, ktorá zisťovala, na akého nepriateľa sa majú zamerať a koho zneškodniť. Táto úspešná žena zahynula minulý mesiac počas samovražedného atentátu v Sýrii.

Aj keď oficiálne bola iba nepatrným zamestnancom v námorníctve, v skutočnosti mala k dispozícii tie najtajnejšie informácie a spolupracovala aj s Národnou agentúrou pre bezpečnosť pri zneškodňovaní vodcov islamského štátu.

V posledných rokoch došlo k hlbokému posunu v postojoch voči ženám v bojových úlohách. Od roku 2016 sú miesta vytvorené aj pre ženy a bolo im umožnené vyskúšať si prácu v špeciálnych jednotkách. Viac ako tucet ich absolvovalo Armádnu rangerskú školu, ktorá patrí k jednej z najnáročnejších. V novembri sa jedna z nich dokonca stala súčasťou Zelených baretov.

Kentovej príbeh ukazuje, že ženy dlhé roky pôsobia na nebezpečných vojenských pozíciách, pričom plnia rovnako tajné, nebezpečné a špeciálne úlohy ako muži. "V mnohých ohľadoch toho robila viac než ktorýkoľvek z nás, ktorý má na hlave ten smiešny zelený baret," uviedol jej manžel Joe Kent pre The New York Times. Ten odišiel nedávno do dôchodku po 20-ročnej kariére v špeciálnych jednotkách.

"Jej úlohou bolo ísť von a zmiešať jej znalosti o kryptológii a siginte a huminte, aby pomohla pracovnej skupine nájsť správnych chlapcov, aby im nakreslili "X" na chrbát a zlikvidovali ich," vysvetlil Kent.

Zdroj: U.S. Navy

V 35 rokoch bola Shannon Kentová odborníčkou na šifrovanie a dešifrovanie správ, získanie informácií z telefonickej komunikácie a podobne. Podľa manžela sa nespoliehala iba na miestnych informátorov, ale vedela, ako vyplniť medzery prostredníctvom svojich znalostí a iných zdrojov. Vedela zaručene nájsť zlých chlapcov, v čom je pomáhalo ovládanie šiestich arabských dialektov a štyroch ďalších jazykov.

Bola jednou z prvých žien, ktorá dokončila ťažký kurz, aby mohla sprevádzať vojakov špeciálnych jednotiek. Maratón zabehla za tri hodiny a 30 minút, pričom vychovávala dvoch chlapcov, ktorí sú teraz vo veku 3 roky a 18 mesiacov, a navyše bojovala s rakovinou. V roku 2016 jej diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy.

Využila svojich päť zámorských bojových nasadení, aby si získala dôveru kmeňových vodcov, obchodníkov a úradníkov miestnej samosprávy, ktorí s ňou spracovali aj za cenu veľkého rizika. Jej posledná misia sa skončila 16. januára, keď ju v reštaurácii v sýrskom meste Manbij zabil samovražedný atentátnik. Spolu s ňou zahynuli traja ďalší Američania. Stala sa prvou ženskou členkou armády, ktorá umrela v Sýrii od príchodu amerických síl v roku 2015.