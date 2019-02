Britská školáčka utiekla k Daeš, čelí kritike verejnosti: Rozhodnutie neľutuje, porodila syna

Ten uviedol, že 19-ročná Shamima Begumová a jej dieťa sú v poriadku. Begumová, ktorá žije v utečeneckom tábore na severovýchode Sýrie, nedávno poskytla rozhovor novinám Times. Uviedla v ňom, že počas pobytu v Sýrii jej už dve malé deti zomreli na následky choroby a podvýživy. Tiež povedala, že svoje rozhodnutie odísť k Daeš neľutuje, ale chce sa so svojím dieťaťom vrátiť domov.

Begumová bola jednou zo školáčok zo štvrte Bethnal Green vo východnom Londýne, ktoré odišli do Sýrie, kde sa v roku 2015 vydali za bojovníkov Daeš. Bolo to v období, keď náborový program Daeš na internete zlákal mnoho ľahko ovplyvniteľných mladých ľudí do samozvaného kalifátu.

Hoci nie je známe, či Begumová spáchala nejaký zločin, ale fakt, že očividne neľutuje svoje doterajšie konanie, vyvolalo kritiku zo strany mnohých ľudí - podľa nich vďaka rozhodnutiu odísť k Daeš má byť navždy pre Britániu vydedencom. Agentúra AP sa domnieva, že tínedžerka by mohla čeliť obvineniam z podpory tejto zakázanej extrémistickej organizácie.