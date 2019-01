Žena chcela osláviť svoje okrúhle narodeniny: Zažila prekvapenie ako zo zlého sna

LONDÝN - Ak práve hromžíte nad tým, že vo vašom byte zostala spúšť po veľkej narodeninovej oslave a čaká vás nekonečné upratovanie, pozrite sa na všetko z inej stránky. To, že na vás nezabudlo veľa ľudí a mali ste s kým oslavovať, by vás malo tešiť a buďte radi, že ste sa neocitli v situácii, ktorú na stránke Mumsnet opísala nemenovaná užívateľka.

Zorganizovať dobrý narodeninový večierok je zaberačka podobne ako likvidácia jeho následkov. Lenže narodeniny sú iba raz do roka a vás by malo tešiť, že je stále okolo vás dosť ľudí, ktorí vám prídu zablahoželať. A ak práve zápasíte so špinavými tanierikmi a pohárikmi, ktoré tam zanechala návšteva, nemáte dôvod sťažovať sa.

Podobné problémy by určite veľmi rada riešila aj nemenovaná žena, ktorá medzi sviatkami organizovala svoj narodeninový večierok, aby oslávila svoje okrúhle narodeniny. "Hoci som pozvala veľa známych, nakoniec prišli iba traja. Ospravedlnilo sa mi len zopár z tých, ktorí nemohli prísť. Väčšina sa však neobťažovala urobiť ani to," posťažovala sa rozčarovaná užívateľka na stránke Mumsnet.

Zdroj: Getty Images

Žena vraj už dlhšie nežije v rodnej Británii, ale svoj narodeninový deň chcela stráviť so svojimi starými známymi doma a kvôli oslave precestovala aj s deťmi viac ako 500 kilometrov. "Zámerne som sa vyhla silvestrovskému dátumu, pretože väčšina ľudí si program posledného dňa v roku plánuje dlho dopredu. Napriek tomu, že sa všetkým pozvaným dátum medzi sviatkami pozdával, dopadlo to takto," pokračuje.

Zdroj: Getty Images

"Keď som sa ja po dlhom čase vrátila zo zahraničia, takmer nič už nebolo také isté, ako pred odchodom. Zmenili sa ľudia, vzťahy, skrátka všetko. Ale tí, čo nemohli prísť, sa mohli aspoň ospravedlniť, patrí to k elementárnej slušnosti," okomentovala príspevok jedna užívateľka.