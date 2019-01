Matka len išla na záchod, potom nemohla nájsť svoje deti: Všetky tri zomreli, toto ich zabilo!

Deti vo veku jeden, štyri a šesť rokov sa hrali na záhrade domu, v ktorom spolu žili dve ženy - ich matky. Jedna z nich dávala na ne pozor popritom, ako skákali na trampolíne. Potrebovala si ale odskočiť na toaletu, tak na chvíľu odbehla. Keď sa vrátila von, deti tam už neboli. Zobudila preto kamarátku a šli ich hľadať. Nakoniec ich objavili v starej mrazničke, ktorú mali na záhrade. Ženy ju kúpili nedávno, no ešte ju nestihli preniesť dovnútra.

Mraznička sa nachádzala pod stromom Zdroj: Youtube/Inside Edition

Deti nedýchali, ich mamy sa ich snažili oživiť a zároveň zavolali záchranárov. Tí deti previezli do najbližšej nemocnice, no všetky zomreli. Podľa výpovede strávili matky približne 30 až 40 minút hľadaním svojich detí v okolí predtým, než im napadlo pozrieť sa do mrazáku. Deti vliezli dovnútra zrejme zo zvedavosti, no dvierka sa za nimi zaklapli a ony ich už potom nevedeli otvoriť. "Otvoriť si ju ešte vedeli, no po tom, ako do nej vliezli, príklop sa zavrel a uzáver sa uzamkol," uviedol miestny úrad šerifa.

Deti v mrazničke našli svoju smrť Zdroj: Youtube/Inside Edition

Polícia už vo veci zahájila vyšetrovanie, predpokladá ale, že išlo o nešťastnú náhodu, informovala stránka Inside Edition. Úmrtia detí, ktoré uviazli v domácich spotrebičoch či zariadeniach, ako napríklad mraznička, neboli v Spojených štátoch vôbec ojedinelé. Zmenilo sa to až v roku 1956 prijatím zákona o bezpečnosti chladničiek. Ich výrobcovia museli zmeniť spôsob, akým na nich ostávajú uzatvorené dvere a západku vymenili za magnetický mechanizmus.