Muž sa vracal domov z Thajska: Keď zbadal svojho suseda v lietadle, nastala nočná mora

LONDÝN - Stephen Prosser (51), ktorý meria iba 157 cm, žaluje leteckú spoločnosť British Airways kvôli tomu, že bol vraj nútený sedieť vedľa muža so 195 cm a takmer 150 kilogramami. Tvrdí, že zamestnanci aeroliniek odmietli zasiahnuť a požiadať obézneho cestujúceho, aby si vymenil sedadlo počas letu z Bangkoku do Londýna. V dôsledku toho Prosser utrpel zranenie panvy, ktoré ho vyradilo na niekoľko mesiacov z pracovného života a musel vyhľadať pomoc chiropraktika.

"Strávil som vianoce v roku 2015 s priateľmi v Thajsku a vrátil sa domov 10. januára 2016. Zaplatil som za let viac ako 1 000 libier. Zvyčajne som lietal spoločnosťou Thai Airways, ale pretože British Airways mali akciu a boli lacnejší, letel som s nimi," opísal Prosser pre MailOnline.

Keď sa už dvere na lietadle pomaly zatvárali, vošiel podľa jeho slov na palubu muž vážiaci takmer 150 kíl a sadol si do stredu medzi neho a muža pri uličke. Mal nielen nadváhu, ale bol to jednoducho poriadny kus chlapa. Keď sa usadil, Prosser okamžite ucítil diskomfort, pretože bol pritlačený k stene lietadla.

Len čo stroj vzlietol a cestujúci mali dovolené opustiť svoje miesta, pustil sa Prosser do reči s palubným personálom. Spýtal sa, či by mohli presunúť obézneho cestujúceho alebo jeho niekam inam. Let bol však plný a zamestnanci mu povedali, že nie je v ich silách pre neho nič urobiť. Musel sa teda vrátiť na svoje miesto a keďže videl, že veľký muž má sám so sebou, čo robiť, aby sa do sedadla zmestil, nechcel ho obťažovať.

"Myslím si, že je na zamestnancoch, aby prevzali kontrolu nad takouto situáciou a mali by požiadať cestujúceho na sedadle v uličke, či by sa mohol vymeniť s väčším mužom uprostred. Ale oni to neurobili a mne to poškodilo chrbticu počas 13 hodín trvajúcej nočnej mory," tvrdí Prosser.

Po návrate domov vyhľadal súkromného chiropraktika, ktorý mu povedal, že došlo k poškodeniu jeho sakroiliakálnych spojov medzi chrbticou a panvou. Jeho starostlivosť potreboval až do mája tohto roka. Najhoršie boli prvé tri mesiace, kedy nemohol ani pracovať, lebo bral lieky proti bolesti.

Zdroj: pixabay.com

Prosser uviedol, že vyplnil on-line sťažnosť na internetovej stránke British Airways, keď zistil rozsah poškodenia svojho chrbta. Keď však po niekoľkých týždňoch nedostal žiadnu odpoveď, rozhodol sa poslať e-mail priamo riaditeľovi zákazníckeho servisu.

Uviedol, že zvykol lietať často a na dlhé vzdialenosti, ale nikdy to pre neho nebol problém až do tejto konkrétnej udalosti. Ako nezávislý stavebný inžinier si nemôže dovoliť nepracovať, pretože nedostane žiadne peniaze. Hovorkyňa spoločnosti British Airways informovala, že mužove tvrdenia odmietajú a dodala, že počas prebiehajúceho prípadu nie je vhodné, aby sa k nemu vyjadrovali.