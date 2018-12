VIDEO Sviatočný deň sa zmenil na nočnú moru: Panika na Sicílii, sopka Etna opäť úraduje

Observatórium Etny uviedlo, že v pondelok do poludnia zaznamenalo sériu až 130 otrasov, pričom najsilnejší mal magnitúdu 4,0. Observatórium hlásilo aj prúdy lávy valiace sa zo sopky a dodalo, že nová trhlina sa otvorila neďaleko juhovýchodného krátera vulkánu. Majiteľ útulku na sopke povedal, že turistov odvádzajú z vyšších nadmorských výšok dolu do bezpečia, do lokality vo výške 1900 metrov.

Neboli však hlásené žiadne zranenia a popol, ktorý sopka chrlí, zatiaľ nijako nenarušuje život obyvateľov v neďalekých mestečkách a mestách. Etna, najväčšia spomedzi troch aktívnych sopiek v Taliansku, je od júla obzvlášť aktívna, pripomenula tlačová agentúra AP.