Otec v Porsche čakal na syna pred školou: FOTO Horor za bieleho dňa, vražda pred očami detí

Dráma sa stala blízko gymnázia St. Mary v západnom Belfaste. Obeť práve zastavila svojho luxusného tátoša, ročník výroby 2017, keď vrah spustil streľbu. Ženatého otca dvoch detí trafilo niekoľko guliek, niektoré z nich do hlavy. Podľa polície bol v okamihu mŕtvy.

Miestne médiá tvrdia, že jeho smrť môže súvisieť s pretrvávajúcim konfliktom medzi dvomi zločineckými rodinami. Jim Donegan bol majiteľom spoločnosti zaoberajúcej sa nákladnou dopravou.

Zdroj: FB/Jim Donegan

Podľa portálu MailOnline polícia teraz hľadá strelca, ktorý mal na sebe reflexnú vestu so slovom ochranka na chrbte a ktorý z miesta činu odišiel pešo. Gymnázium je dnes zatvorené kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu a psychológovia poskytujú žiakom poradenské a podporné služby.

Udalosť potvrdili aj severoírski záchranári s tým, že dostali hlásenie o incidente v utorok o 15.14 h. Okamžite na miesto vyslali sanitku. Do nemocnice však už nikoho neprevážali. Obeť streľby bola zabitá okamžite.

Polícia frekventovanú cestu uzavrela. V oblasti sa nachádzajú dve základné a materské školy. Miesto tragédie bolo ohradené kovovou prenosnou stenou, ktorá blokovala zvedavcom výhľad. Forenzní experti zaisťovali stopy dlho do noci. Polícia zatiaľ nezverejnila motívy útoku, ani to, kto by zaň mohol byť zodpovedný.