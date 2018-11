Preteky sa zvrtli na horor: VIDEO Zhrození diváci videli smrť štvorkolkára, zrazil ho chlapec

Zdroj z katarskej vlády pre The Sun Online povedal, že vodič obrovského terénneho vozidla mal iba 12 až 14 rokov. Bol zatknutý za to, že šoféroval bez oprávnenia a jeho otec tak isto skončil na polícii za to, že mu dovolil sadnúť za volant. Podľa zdroja je však nepravdepodobné, že by bol chlapec stíhaný za smrť muža na štvorkolke, keďže práve on mohol byť vinníkov nehody.

Britský divák, ktorý pracuje v krajine ako konzultant, uviedol, že v zimnom období na toto miesto v púšti Al Adaid prichádzajú cez víkend stovky áut a tisíce pretekárskych fanúšikov. Na margo záberov sa vyjadril, že dvaja štvorkolkári nedodržali nepísané pravidlá podujatia. Úpätie piesočnej duny je totiž štartovacím bodom pre automobily a pohybovať sa v tejto zóne bolo od nich veľmi hlúpe.

Podľa Brita sú úmrtia na týchto bláznivých pretekoch bežné a k zraneniam tu dochádza každý týždeň. Dokonca tu kvôli tomu postavili aj nemocnicu. Hoci býva prítomná aj polícia na terénnych vozidlách, málokedy do pretekov zasahuje. Aktivitu vyvíja len vtedy, ak sa domnieva, že vodič dal väčší motor do malého auta.

"Závody sú absolútny chaos, úplne neregulované Sú tu stovky áut a každý majiteľ túruje motor, takže sa tam cítite ako vo vojnovej zóne. Môj kamarát z Kataru hovorí, že potrebujete mať oči aj vzadu na hlave, dokonca aj ako divák. Keď sa pozeráte, adrenalín stúpa a srdce vám poriadne bije," vysvetlil Brit, ktorý opísal aj to, prečo majú preteky v tejto arabskej krajine takú popularitu.

Katarčania sú podľa neho bohatí, radi investujú do áut a radi sa nimi chvália. Keďže tu neexistuje kultúra pitia, tak ako na Západe, mnohí mladí sa ventilujú tým, že si idú poriadne rýchlo zajazdiť do púšte. "Chlapík, ktorý ma sem priviedol, je tridsiatnik, ale začal jazdiť, keď mal 11 rokov. Teraz vlastní deväť áut," dodal svedok udalosti.

Video nie je vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

Preteky začínajú každý štvrtok v noci, čo je v Katare začiatok víkendu a trvajú v piatok a sobotu. Udalosť nemá ani žiadny názov, Katarčania jednoducho vedia, že počas chladnejších mesiacov sa budú konať na tomto mieste. Keďže sú veľmi obľúbené, ľudia v púšti dokonca kempujú, aby si víkend užili naplno.

Podľa Brita zahraniční turisti zaplatia približne 40 libier za pripojenie sa k organizovaným prehliadkam a mohli sledovať preteky z okraja. Údajne medzi najpopulárnejšie autá pretekárov patria Nissan Patrol, Land Cruiser, Range Rover či vozidlá značky Toyota.