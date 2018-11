Škandalózne predvianočné nákupy na Amazone: Odporúčaný darček pre oteckov šokoval zákazníkov

Rozhorčení rodičia zaútočili na Amazon kvôli predaju porna v kategórii „Dary pre otcov“. Zákazníci, ktorí prehľadávali internetový obchod kvôli vianočným darčekom boli šokovaní, keď zbadali porno DVD s názvom „Dad is f***ing my girlfriend“. Film za 16.95£ sa objavil vedľa reklamy „Najnovšie tituly na Amazone“ vedľa ďalších titulov s tematikou filmov pre dospelých, informuje The Sun.

Zaskočený ostal aj otec dvoch detí James Lock (46): „Hľadal som nápady na darček pre môjho otca, keď som zbadal toto pornografické DVD. Ostal som šokovaný. Medzi obvyklým tovarom ako náradie na grilovačku, automobilové manuály, záhradníckymi sadami , vtipnými tričkami s nápisom alebo šálkami „najlepší otec“ bolo toto porno. Iba som napísal „Darčeky pre otca“ do vyhľadávania. Neočakával som, že sa ukáže niečo explicitné. Moje dve deti často chodia na Amazon hľadať hračky a nápady, ktoré by chceli. Nechcem vedieť, čo by sa stalo, keby toto video našli samé. Amazon by mal byť zodpovednejší so svojou ponukou. Všetko pornografické musí byť odstránené okamžite. Sú miesta, kde si ľudia môžu takýto hnus kúpiť. Nenájdete to v Tescu, tak prečo je to možné na Amazone?“

Internetoví zákazníci a rodičia sú nahnevaní na obchodného giganta a žiadajú, aby bolo DVD s dopravou zadarmo, stiahnuté z predaja. Používatelia taktiež žiadajú, aby Amazon viac kontroloval ponuku svojich produktov. Podľa reakcií na sociálnych sieťach je hanba, že sa na jednom z najväčších obchodov predáva pornografia. Je strašné, ako ľahko možno nájsť porno. „Koľko detí bude hľadať darčeky na internete a náhodou nájdu takéto DVD? Šéfovia Amazonu by sa mali hanbiť za seba.“

Hovorca Amazonu reagoval na kritiku: „Všetci predajcovia sa musia riadiť pokynmi pre predaj. Kto nedodržuje tieto pravidlá, môže byť potrestaný, napríklad zrušením účtu. Predmetný produkt už nie je v ponuke.“