V Kerčskom prielive došlo ku konfrontácii lodí Ruska a Ukrajiny: Obe strany majú svoju verziu

MOSKVA - Rusko sa v nedeľu pokúsilo zabrániť trom plavidlám ukrajinského vojenského námorníctva vo vstupe do Azovského mora cez Kerčský prieliv po tom, ako pod ruskom kontrolovaný most umiestnilo obrovskú nákladnú loď. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia medzinárodného práva a provokatívneho správania. Informovala o tom agentúra Reuters.

Na základe bilaterálnej dohody majú Rusko i Ukrajina právo využívať Azovské more, ktoré s Čiernym morom spája úzky Kerčský prieliv. Napätie v tejto oblasti eskalovalo po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014. Ukrajinské vojenské námorníctvo zverejnilo v nedeľu vyhlásenie, podľa ktorého poslalo malú flotilu v zložení troch plavidiel z Odesy do Mariupolu. Táto trasa si vyžaduje plavbu cez Kerčský prieliv.

Ruské pohraničné hliadky sa podľa neho pokúsili flotile v ceste zabrániť a zámerne vrazili do remorkéra, na ktorom spôsobili škody. Ruská strana zasa prostredníctvom oficiálnych miest oznámila, že ukrajinské vojenské lode protizákonne vstúpili do jeho výsostných vôd. Moskva môže prístup cez zmienený prieliv medzi Čiernym morom a Azovským morom kontrolovať po tom, ako postavila most prepájajúci Krym s južným Ruskom.

Z Azovského mora, lemujúceho Krym od severovýchodu, sa v posledných mesiacoch stáva ďalšia oblasť popri Kryme a Donbase, kde sa prejavuje konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Rusko kontroluje Kerčskú úžinu, spájajúcu Azovské more so zvyškom Čierneho mora. Ukrajina vyčíta Rusku obťažujúce kontroly, ktoré musia podstupovať lode smerujúce do ukrajinských prístavov, ako sú Mariupol či Berďansk.