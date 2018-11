Praktiky mamičky šokovali ostatných: FOTO Svoju dcéru dojčila takmer desať rokov

NORTH YORKSHIRE - Štvornásobná mamička Sharon Spinková zrejme spravila niečo, čo mnohých pobúri. Kým mamičky dojčia svoje bábätká v priemere do jedného alebo dvoch rokov, Sharon dojčila svoju dcéru až do deviatich. Uznáva totiž prirodzené ukončenie dojčenia. Čakala, kým sa jej dcérka rozhodne, že už viac materské mlieko nechce.

Matka štyroch detí Sharon Spinková z anglického North Yorkshiru uznáva prirodzené ukončenie dojčenia. Podľa nej sa musí dieťa samo rozhodnúť, a tak sa doba dojčenia riadne pretiahla. Jej dcéra Charlotte totiž dala dojčeniu stopku až pred niekoľkými týždňami vo veku deväť rokov. Sharon tvrdí, že si týmto vytvorili silné puto a Charlotte sa tešila lepšiemu zdraviu vďaka živinám z mlieka.

Zdroj: Profimedia

Ťažká cesta

Sharon bude dojčenie vraj chýbať, no na druhej strane je rada, že Charlotte sama povedala, kedy chce s dojčením skončiť. Sharon sa zdôverila, že to nebolo vždy jednoduché. Niektorí ľudia totiž označovali jej spôsob dojčenia za zneužívanie detí. 50-ročná matka však tvrdí, že chce týmto narušiť stereotyp, pretože to takto praktikuje veľa žien.

Zdroj: Profimedia

Rozhodnutie o prirodzenom odstavení od dojčenia prišlo vtedy, keď čakala Charlotte. „Je pekné, aby malo dieťa kontrolu nad tým, kedy chce prestať byť dojčené, namiesto toho, aby ho k tomu niekto nútil,“ myslí si matka dievčaťa.

Dojčenie posilnilo naše puto

Sharon dojčila svoju dcéru približne raz do mesiaca, keď sa cítila zle. Postupne sa interval stále zmenšoval, až si dievča odvyklo. „Momentálne som ju nedojčila už dva mesiace. Povedala mi, že skončí, keď bude mať desať rokov, čo bude budúci rok v apríli. Zdá sa, že prirodzene sa to udialo skôr, aj keď som jej povolila, aby v tom pokračovala tak dlho, ako bude chcieť,“ ozrejmila Sharon.

Zdroj: Profimedia

Matka, ktorá sa minulý rok kvalifikovala ako poradca pre dojčenie, svoje konanie vysvetlila. „Svoje prvé dve deti som dojčila len pár týždňov, tretiu dcérku Isabelu šesť mesiacov, no narazila som na niekoľko problémov,“ povedala. Isabela začala strácať na váhe, preto sa rozhodla, že pri Charlotte bude postupovať inak. Zdá sa, že sa jej to podarilo.