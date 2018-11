Trumpova pornohviezda vyzradila intímne detaily: VIDEO Sadomasochista s údom ako hríb

Hviezda filmov pre dospelých Stormy Danielsová, občianskym menom Stephanie Cliffordová, začiatkom októbra vystúpila v talkšou moderátora Jimma Kimmela, aby predstavila svoju novú knihu Full Disclosure (Úplne priznanie).

Pornoherečka v nej opisuje, že v roku 2006 mala s Trumpom sex na golfovom turnaji v Lake Tahoe v Kalifornii. Bolo to rok po miliardárovej svadbe s jeho terajšou manželkou Melaniou. Podľa pornoherečky to ale bol najmenej pôsobivý akt zo všetkých, aké dosiaľ zažila. Šéf Bieleho domu toto tvrdenie opakovane poprel.

„Otvoril mi v čiernom hodvábnom pyžame. Donútila som ho prezliecť sa,“ spomína Cliffordová na Trumpovo privítanie, keď ju pozval na večeru, ktorá sa konala v jeho hotelovej izbe. Trump mal vraj jednu požiadavku. Chcel, aby ho atraktívna blondínka plieskala po zadku.

Stormy Danielsová a Donald Trump Zdroj: SITA / AP Photo / Evan Vucci, Bill Haber

V zábavnej talkšou podrobne opísala i prezidentovo prirodzenie. To je podľa jej odhadu síce menšie než bežný priemer, no nie je zase úplne malé. Vo svojej knihe píše, že jeho penis na pohľad pripomína hríb s veľkým klobúkom.

Zdroj: YouTube/Jimmy Kimmel Live ​

Autorka Úplného priznania povedala, že do dnešného dňa nevie, prečo s Trupmom vlastne strávila noc. Vraj ju vôbec neokúzlil. Krátko potom, čo škandál vyplával na povrch povedala, že možno bola v správny čas na správnom mieste. Teraz si myslí, že to mohlo byť presne naopak. „Alebo som bola v zlý čas na zlom mieste. Mením na to svoj názor každých 20 minút,“ priznala.

Stormy Danielsová (39) Zdroj: SITA/AP

Donald Trump nastúpil do úradu 20. januára 2017. Počas jeho prezidentskej kampane v roku 2016 mal Trumpov bývalý osobný právnik Michael Cohen zaplatiť Stormy Danielsovej 130-tisíc dolárov (cca 114-tisíc eur) za diskrétnosť v prípade jej údajného milostného pomeru s prezidentom.

Vlani však pornohviezda spomínanú zmluvu porušila, a preto na ňu prezident podal žalobu. Cliffordová argumentuje, že dokument je neplatný, pretože na ňom absentuje Trumpov podpis.

Situácia sa vyostrila, keď ju Trump vo svojom twíte označil za klamárku. Cliffordová na toto obvinenie reagovala žalobou a prezidenta obvinila z ohovárania. Jej žalobou však súd zamietol s oddôvodnením, že prezidentove prejavy sú chránené právom na slobodu prejavu.