Jana (49) bola za dcérou v Afrike: Do Česka prišla s maláriou, zažila strašné halucinácie!

Hoci ženu po návrate do vlasti lekári vyliečili, v týchto dňoch opäť leží na infekčnom oddelení v Sliezskej nemocnici v Opave, lebo sa u nej objavili symptómy tropickej malárie. Pravdepodobne ide o prvý prípad postmalarického neurologického syndrómu v Česku.

Dôvodom jej 10-dňového pobytu v Ugande mala byť návšteva dcéry. Aj keď ženu zaočkovali proti žltej zimnici a žltačke, lieky na prevenciu malárie neužívala. To sa jej napokon stalo osudným, pretože ju počas jednodňového výletu do džungle poštípali komáre, ktoré prenášajú maláriu. Potom sa vrátila do Česka, kde sa objavili prvé príznaky. Výpadky pamäte a halucinácie s neschopnosťou odlíšiť realitu a sny. Manžel ju priviezol do nemocnice. „Diagnostikovali sme najvážnejšiu formu malárie - malaria tropica, ktorá je životunebezpečná. Každoročne na ňu zomiera okolo dvoch miliónov ľudí,“ skonštatoval primár Kümpel.

Zdroj: Getty Images

„Narazili sme na informáciu, že existuje postmalarický neurologický syndróm, ktorý môže mať presne tieto príznaky. Pravdepodobne ide vôbec o prvého pacienta v Česku, ktorý by týmto syndrómom mohol trpieť,“ doplnil primár.

Jana, ktorá pracuje ako ošetrovateľka, pre TN Novu spomína, akou hrôzou si prešla. „Nedokážem opísať, čo som prežívala. Niektoré výjavy boli strašidelné. Nedokázala som rozlíšiť, čo je pravda a čo nie je. Neprajem to zažiť nikomu,“ prehovorila pacientka.

Ženu po preliečení antimalarikami prepustili domov a keď sa jej zdravotný stav po 20 dňoch opäť zhoršil, lekári sa najskôr domnievali, že sú to symptómy iného infekčného ochorenia. Po odberoch a testoch, ktoré vylúčili postupne viaceré nákazlivé choroby, sa zistilo, že symptómy by mohli naznačovať aj zriedkavo sa vyskytujúci postmalarický neurologický syndróm.