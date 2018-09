Ohnivá dráma v luxusnej reštaurácii v Istanbule: VIDEO Hostia kričali od strachu, zranení Česi

Zdroj: YouTube/Selçuk Güngör

ISTANBUL - Pri ohňovej šou vo vyhlásenej istanbulskej reštaurácii Nusrat-Et boli vo štvrtok večer popálení dvaja Česi. Muž aj žena majú popáleniny druhého stupňa, najmenej do 1. októbra budú musieť zostať v istanbulskej nemocnici. ČTK to dnes povedal Robert Řehák z tlačového odboru českého ministerstva zahraničných vecí. Majiteľom podniku je Nusret Gökçe zvaný Salt Bae, ktorého kulinárske praktiky sú známe užívateľom sociálnych sietí. Gökçe nedávno v tom istom podniku hostil venezuelského vodcu Nicholasa Madura s manželkou a otvoril nový podnik v New Yorku.