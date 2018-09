Tesco mení marketingovú stratégiu! Zlanárili svetoznámeho šéfkuchára

LONDÝN - Slávny britský šéfkuchár Jamie Oliver sa stáva tvárou obchodného reťazca Tesco a sľubuje, že odteraz sa budú ľudia stravovať zdravšie. Gastronomický guru známy z televíznych obrazoviek má pomôcť zákazníkom vybrať si to správne jedlo do ich nákupných košíkov s cieľom zmeniť ich každodenný jedálniček.

Jamie Oliver sa musel nedávno popasovať s krachom svojej siete reštaurácií a narobil si dlhy vo výške miliónov libier. Sympatický Brit sa však teraz púšťa do nového projektu, ktorý mu zabezpečí, že sa jeho tvár bude znova objavovať na televíznych obrazovkách a jeho produkty pravdepodobne zaplnia špajze a chladničky tisícov zákazníkov obchodného reťazca Tesco.

Šéfkuchár totiž poskytne zákazníkom nielen tipy, ako jesť zdravšie, ale podľa denníka The Sun aj tovar, ktorý bude bude obsahovať menej cukru, soli a tuku a bude o 12 percent lacnejší ako zvyčajný štandard v reťazci.

Zdroj: SITA

Oliver v minulosti opakovane kritizoval potravinársky priemysel za podporu nezdravých jedál a vyzval na obmedzenie ich reklamy. Teraz sa rozhodol bojovať za zdravie ľudí trochu iným spôsobom a spolčil sa najväčším maloobchodným predajcom v krajine, aby mohol byť údajne užitočnejší pre verejnosť.

"Byť schopný ovplyvniť to, ako nakupujú ľudia je skutočne mocné a viem, že to funguje. Kam pôjde Tesco, ostatní ho budú nasledovať," tvrdí Jamie Oliver. Sophie Jarvisová z think-tanku Adam Smith Institute si to však nemyslí: "Niektoré z jeho stratégií sú chybné a ľudia nebudú jesť zdravšie".