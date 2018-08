Desivé štatistiky vo Švédsku: Televízia ukázala, odkiaľ pochádzajú sexuálni násilníci

Pred dvoma rokmi krajinu zasiahla správa o desiatkach znásilnení na letných festivaloch Bravalla a Putte i Parken. Miestna polícia vtedy uviedla, že páchatelia boli cudzí mladí muži. Svedectvá dievčat boli vtedy spochybňované, píše idnes.cz.

„Vytvára sa dojem, ktorý živia krajne pravicoví populisti, že imigranti sú násilníci,“ posťažovala sa Patrizia Lorenzoniová, výskumníčka z univerzity vo Švédsku. Lorenzoniová vola jednou z mnohých liberálnych progresívcov, ktorí diktovali vtedajšiu debatu. Ich hlavným argumentom bolo, že podiel imigrantov nevyplýva zo žiadnych vierohodných štatistík, dokonca vtedy žiadne ani neboli po ruke. Zdá sa však, že teraz sa veci menia.

Televízia SVT uviedla, že spočítala všetkých odsúdených páchateľov znásilnení za posledných päť rokov a roztriedila ich podľa krajiny pôvodu. SVT zistila, že až 58% z nich sa narodila v zahraničí.

Kritici správu spochybňujú

Podľa kritikov je správa o imigrantských násilníkoch skreslená. Argumentujú tým, že SVT spočítala len odsúdených páchateľov. Skutočný počet znásilnení je však podľa všetkého oveľa vyšší. Takisto aj počet páchateľov predstavuje iba zlomok všetkých migrantov, ktorí žijú vo Švédsku. V dobre, kedy vrcholila prisťahovalecká kríza, Švédsko prijalo v roku 2005 160-tisíc azylantov. Spolu s Nemeckom to bolo najviac z celej Európy.

Keďže úrady a švédske média málokedy zverejňujú etnicitu páchateľov, mnohí Švédi oceňujú, že si vôbec môžu prečítať takúto štatistiku.

Uvoľnené sexuálne mravy

Odporcovia migrantov v správe upozorňujú na pasáže, ktoré vykresľujú migrantov veľmi nelichotivo. V prípade ak obeť znásilnenia nepoznala páchateľa, stúpa zastúpenie migrantov až na 80%.

To znamená, že pokiaľ obeť stretne páchateľa kdesi v tmavej uličke, je vysoká pravdepodobnosť, že to nebude Švéd. Podľa švédskych médií totiž mnohí mladí Afghánci prichádzajú do Švédska so skreslenými predstavami o uvoľnených sexuálnych mravoch v Európe. Do toho nemajú žiadne informácie o ženskej rovnoprávnosti.