Manželia zúfalo túžili po dieťati: Gynekologička zažila šok, pár robil obrovskú chybu

KUEJ ČOU - Aj napriek tomu, že je to zriedkavé, existujú ľudia, ktorí nemajú žiadne znalosti o sexe. Príkladom je aj dvojica, ktorá sa štyri roky pokúšala o potomka, no pomôcť im musel až doktor.

Manželia z čínskeho vidieka, 26-ročný muž a 24-ročná žena, sa štyri roky pokúšali o to, aby mali dieťa. Keď sa im nedarilo, rozhodli sa, že navštívia gynekolologičku. Tá však ostala v šoku po tom, ako žene spravila vyšetrenie. Zistila totiž, že je stále panna, informuje portál Dailymail.

Nakoniec vysvitlo, že manželia mali celé roky análny sex. Číňanska sa doktorke sťažovala aj na to, že ju sexuálny styk s manželom bolí a nemá z neho pôžitok. Ani jeden z manželov nevedel, čo je to vagína a kde hľadať ten správny otvor.

Gynekologička manželom nakoniec poskytla brožúru o sexuálnej výchove a naviedla ich na to, ako by mali správne súložiť. A práve vďaka nej sa mladému páru o niekoľko týždňov na to, podarilo otehotnieť.